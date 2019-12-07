Политика
РБКОрешкин сообщил о прогрессе на переговорах Путина и Лукашенко
Во время встречи президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко удалось достигнуть прогресса по некоторым вопросам. Об этом по итогам более чем пятичасовых переговоров заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 19:32, Ашберн
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 19:32, Ашберн
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Профессор Корнелльского университета США заявил, что компьютерные алгоритмы уже автоматизировали работу 6,14 млн сотрудников финансовой и страховой отраслях по всему миру.
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Microsoft принудительно обновит Windows 10 до версии 1909
Разработчики из Microsoft осуществили процесс автоматического развёртывания Windows 10 November 2019 версии 1909 на компьютерах, функционирующих под управлением версии 1809.
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Армия и оружие
Перебрасываемые в сторону Донецка танки сняли на видео
Официальный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко выложил в своем Twitter-аккаунте видео, на котором запечатлены перебрасываемые по железной дороге танки.
Политика
Пятичасовые переговоры Путина и Лукашенко завершились
Переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко по перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства завершились в Сочи.
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Доступ к WhatsApp и Instagram могут заблокировать
Популярная во всем мире соцсеть Instagram и мессенджер WhatsApp могут в ближайшее время оказаться полностью заблокированными.
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В случае с LADA речь идет об оптимальном соотношении стоимости и качества, отметил дизайнер.
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Резервный навигационный спутник "Глонасс-М" для замены отказавшего на орбите аппарата планируется запустить с космодрома Плесецк в феврале 2020 года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
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Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".