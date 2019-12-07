Политика

РИА НовостиРИА НовостиОрешкин рассказал о прогрессе на переговорах Путина и Лукашенко

Россия и Белоруссия имеют понимание, как продвигаться по спорным вопросам, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. По его словам, у сторон осталось небольшое количество спорных вопросов.
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Орешкин рассказал о прогрессе на переговорах Путина и Лукашенко

РИА Новости14:20

Орешкин рассказал об итогах переговоров Путина и Лукашенко

RT на русском14:04

Орешкин сообщил о прогрессе на переговорах Путина и Лукашенко

РБК13:46

Орешкин заявил о прогрессе в переговорах с Белоруссией по нефти и газу

Известия13:45

Переговоры в Сочи серьезно сблизили позиции РФ и Белоруссии по нефти и газу

Интерфакс14:01

Новая встреча президентов России и Белоруссии пройдет 20 декабря в Санкт-Петербурге

ТАСС13:59

«Удалось достичь прогресса даже по вопросу нефти и газа». Следующая встреча Путина и Лукашенко пройдет в Петербурге

Фонтанка.Ру13:56
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Итог переговоров Путина и Лукашенко: все решения отложены на две недели до следующей встречи 20 декабря

КП - Беларусь13:57
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Появился первый трейлер комедии «Главный герой» с Райном Рейнольдсом

На YouTube-канале 20th Century Fox Russia выложили первый трейлер фильма "Главный герой", в котором главную роль исполнил американский актер Райан Рейнольдс.
Газета.Ru 17:33
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На Украине объявили траур в связи с пожаром в одесском колледже

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура на территории страны в связи с пожаром в одесском колледже, при котором погибли восемь человек, говорится на его сайте.
РИА Новости 15:59
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Трусова впервые в истории женского катания исполнила четверной флип

Российская фигуристка Александра Трусова впервые в истории женского катания исполнила четверной флип.
Газета.Ru 15:30
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В чемпионате Румынии забили курьезный гол после выхода впятером на пустые ворота (ВИДЕО)

В матче 19-го тура чемпионата Румынии по футболу «КСУ Крайова» — «Ботошани» (3:1) был забит курьезный гол.
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Происшествия

В Биробиджане начался пожар в торговом центре

RT на русском 12:18
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С-300 и Bavar-373 разрешили атаковать израильские истребители

ГЛАС.RU 02:49
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Коммерсантъ 17:38
Футбол

«Мне такой трансфер представить сложно». Хавьер Рибалта — о «Ювентусе» и Миранчуке, «Зените» и Ляказетте

Программа «Инсайдеры» добралась до Санкт-Петербурга. Гостем Нобеля Арустамяна стал спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта.
Матч ТВ 14:58
Армия и оружие

В США отметили отставание от России в разработке гиперзвукового оружия

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США отстает от России в создании гиперзвукового оружия. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:11
Общество

Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России

Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
News.ru вчера в 19:40
Общество

ГИБДД изменит правила сдачи экзамена на права

ГИБДД внесет ряд изменений в сдачу экзамена на получение водительских прав.
Газета.Ru 05 декабря в 11:04
Происшествия

В Нижнем Новгороде автомобиль сбил десять детей на тротуаре

После ДТП в Нижнем Новгороде госпитализировали десять детей и одного взрослого, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
РИА Новости 11:59
Футбол

ФК «Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

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Футбол

ФК «Уфа» на выезде выиграл у «Ахмата»

Было задание на матч, чтобы команда сыграла высоко, подальше от своих ворот, все получилось – сказал по окончании встречи главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев.
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Басков рассказал о реакции Ротару на травлю

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Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»

Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
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RT на русском 12:06
Политика

Стрельбу на авиабазе ВМС США во Флориде устроил саудовский военный

Человеком, который устроил стрельбу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, оказался военнослужащий ВВС Саудовской Аравии.
Аргументы и Факты вчера в 15:15
Футбол

Лацио нанес «Ювентусу» первое в сезоне поражение в чемпионате Италии

"Лацио" продлил победную серию в чемпионате Италии до семи матчей, а "Ювентус" потерпел первое поражение в текущем розыгрыше турнира.
РИА Новости 17:00
Политика

В Минске сотни человек вышли на акцию против интеграции с Россией

В центре Минска 7 декабря проходит не согласованная с властями акция оппозиции, участники которой выступают против интеграции с Россией.
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IMDB назвал самых популярных актеров и актрис года

Крупнейший в мире сайт о кинематографе Internet Movie Database (IMDB) составил рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года.
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Армия и оружие

Боевик ВСУ перешел на сторону ДНР и заявил о желании получить российское гражданство (видео)

Украинский боевик, уроженец Николаевской области перешел на сторону Донецкой Народной Республики.
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Муж больной раком Анастасии Заворотнюк тратит миллионы на её лечение

Муж борющейся с раком мозга Анастасии Заворотнюк тратит миллионы рублей на лечение своей жены.
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Тедеско: готовимся к прессингу «Ростова» на протяжении всего матча

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В Nissan определились с началом поставок Nissan GT-R50 от ItalDesign

Поставки лимитированного суперкара Nissan GT-R50 by ItaLDesign намечены на вторую половину 2020-го.
CarsWeek.ru 05 декабря в 01:59
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Россия вошла в тройку стран с самыми дешевыми автомобилями

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Складной Samsung Galaxy Fold провалился

Lenta.ru 04 декабря в 04:07
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