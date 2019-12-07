Политика
РИА НовостиОрешкин рассказал о прогрессе на переговорах Путина и Лукашенко
Россия и Белоруссия имеют понимание, как продвигаться по спорным вопросам, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. По его словам, у сторон осталось небольшое количество спорных вопросов.
Читать в источнике
Оценить50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 17:58, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 17:58, Ашберн
Кино
Фильм Игоря Копылова «Ржев» выходит в прокат
Армия и оружие
В США сравнили истребители Су-57 и F-22 Raptor
Американские журналисты сравнили характеристики F-22 Raptor и российского Су-57 и пришли к выводу, что вероятность победы в бою одного из "превосходных самолетов" будет определяться разве что броском монеты.
Кино
Появился первый трейлер комедии «Главный герой» с Райном Рейнольдсом
На YouTube-канале 20th Century Fox Russia выложили первый трейлер фильма "Главный герой", в котором главную роль исполнил американский актер Райан Рейнольдс.
Происшествия
На Украине объявили траур в связи с пожаром в одесском колледже
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура на территории страны в связи с пожаром в одесском колледже, при котором погибли восемь человек, говорится на его сайте.
Фигурное катание
Трусова впервые в истории женского катания исполнила четверной флип
Российская фигуристка Александра Трусова впервые в истории женского катания исполнила четверной флип.
Футбол
В чемпионате Румынии забили курьезный гол после выхода впятером на пустые ворота (ВИДЕО)
В матче 19-го тура чемпионата Румынии по футболу «КСУ Крайова» — «Ботошани» (3:1) был забит курьезный гол.
Происшествия
В Биробиджане начался пожар в торговом центре
Единоборства
Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские титулы
Британец Энтони Джошуа вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, победив американского боксера Энди Руису.
Футбол
«Мне такой трансфер представить сложно». Хавьер Рибалта — о «Ювентусе» и Миранчуке, «Зените» и Ляказетте
Программа «Инсайдеры» добралась до Санкт-Петербурга. Гостем Нобеля Арустамяна стал спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта.
Армия и оружие
В США отметили отставание от России в разработке гиперзвукового оружия
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США отстает от России в создании гиперзвукового оружия. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
Общество
ГИБДД изменит правила сдачи экзамена на права
ГИБДД внесет ряд изменений в сдачу экзамена на получение водительских прав.
Происшествия
В Нижнем Новгороде автомобиль сбил десять детей на тротуаре
После ДТП в Нижнем Новгороде госпитализировали десять детей и одного взрослого, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Футбол
ФК «Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ
Футбол
ФК «Уфа» на выезде выиграл у «Ахмата»
Было задание на матч, чтобы команда сыграла высоко, подальше от своих ворот, все получилось – сказал по окончании встречи главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев.
Музыка
Басков рассказал о реакции Ротару на травлю
Музыка
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»
Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
Общество
Ищущим работу россиянам старше 50 лет предлагают платить стипендию
Министерство труда и социальной защиты России разработало проект, который предусматривает выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
Политика
Стрельбу на авиабазе ВМС США во Флориде устроил саудовский военный
Человеком, который устроил стрельбу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, оказался военнослужащий ВВС Саудовской Аравии.
Футбол
Лацио нанес «Ювентусу» первое в сезоне поражение в чемпионате Италии
"Лацио" продлил победную серию в чемпионате Италии до семи матчей, а "Ювентус" потерпел первое поражение в текущем розыгрыше турнира.
Политика
В Минске сотни человек вышли на акцию против интеграции с Россией
В центре Минска 7 декабря проходит не согласованная с властями акция оппозиции, участники которой выступают против интеграции с Россией.
Кино
IMDB назвал самых популярных актеров и актрис года
Крупнейший в мире сайт о кинематографе Internet Movie Database (IMDB) составил рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года.
Армия и оружие
Боевик ВСУ перешел на сторону ДНР и заявил о желании получить российское гражданство (видео)
Украинский боевик, уроженец Николаевской области перешел на сторону Донецкой Народной Республики.
Шоу-бизнес
Муж больной раком Анастасии Заворотнюк тратит миллионы на её лечение
Муж борющейся с раком мозга Анастасии Заворотнюк тратит миллионы рублей на лечение своей жены.
Футбол
Тедеско: готовимся к прессингу «Ростова» на протяжении всего матча
Футболисты московского "Спартака" в матче 19-го тура чемпионата России против "Ростова" готовятся к постоянному прессингу со стороны соперника на протяжении всей игры, заявил главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.
Авто
В Nissan определились с началом поставок Nissan GT-R50 от ItalDesign
Поставки лимитированного суперкара Nissan GT-R50 by ItaLDesign намечены на вторую половину 2020-го.
Гаджеты