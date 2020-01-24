Общество
ИзвестияОрешкин рассказал о реакции инвесторов на изменения в правительстве РФ
Помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин оценил реакцию международных компаний на отставки и назначения в российском правительстве. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» по итогам Всемирного экономического форума в Давосе в пятницу, 24 января.
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Помощник Путина рассказал о реакции мирового бизнеса на смену правительства
Московский Комсомолец04:03
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Самое примечательное, что Стеша появилась на празднике брата в платье, которое очень напоминает платье для беременных.
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Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
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ФСБ показала на видео схроны со взрывчаткой в Крыму
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Россиянина госпитализировали в Петербурге с подозрением на коронавирус
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В Чите проверят данные о живущей в заброшенном доме семье с детьми
По данным СК, в помещении, в котором нашли мужчину и четырех детей в возрасте от трех до 11 лет, отсутствуют отопление и «элементарные бытовые условия».
Происшествия
Ростовский суд отпустил министра здравоохранения на свободу
Министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую отпустили из-под домашнего ареста.
Футбол
Трех российских футболистов дисквалифицировали за ставки на игры
Трех российских игроков «Машук КМВ» отстранили от футбола за нарушения регламента при ставках на матчи первенства РФ и другие игры.
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Шоу-бизнес
В Москве простились с сыном Раисы Рязановой
Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
Политика
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Песков объяснил предложение Путина провести саммит лидеров пяти стран
Globallookpress Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил предложение Владимира Путина провести саммит лидеров пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН.
Спорт
Горячкина проиграла Вэньцзюнь в матче за шахматную корону
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ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.