Общество

ИзвестияИзвестияОрешкин рассказал о реакции инвесторов на изменения в правительстве РФ

Помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин оценил реакцию международных компаний на отставки и назначения в российском правительстве. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» по итогам Всемирного экономического форума в Давосе в пятницу, 24 января.
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Орешкин раскрыл реакцию зарубежных инвесторов на смену правительства РФ

REGNUM04:24

Орешкин рассказал об отношении международного бизнеса к переменам в России

Вести.Ru04:08

Орешкин рассказал о реакции инвесторов на изменения в правительстве РФ

Известия03:17

Орешкин: международный бизнес позитивно воспринял смену правительства России

Коммерсантъ03:42

Орешкин: международные компании с оптимизмом восприняли изменения в правительстве России

ТАСС03:22

Помощник Путина рассказал о реакции международного бизнеса на смену правительства РФ

Интерфакс03:22

Помощник Путина рассказал о реакции мирового бизнеса на смену правительства

Московский Комсомолец04:03
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Политика

Лукашенко рассказал о переговорах с США по поставкам нефти

Белоруссия ведет переговоры по поставкам нефти со всеми участниками мирового рынка — США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с работниками завода газетной бумаги в Шклове.
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Футбол

Футболист Игнатьев прокомментировал слухи об употреблении наркотиков

Новичок казанского "Рубина" Иван Игнатьев прокомментировал слухи об употреблении наркотиков. Об этом сообщает "Спорт Бизнес Online".
Газета.Ru 07:17
Политика

Посол Украины в Румынии признал некорректным перевод речи Зеленского

REGNUM 04:36
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«Интер» согласовал трансфер Эриксена за 20 млн евро

Sports.ru вчера в 20:27
Экономика

Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России

Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
РБК 22 января в 10:20
Общество

Глава Чувашии заставил пожарного подпрыгивать за ключами от машины

Глава Чувашской республики Михаил Игнатьев вновь оказался в центре скандала, заставив сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от пожарной машины.
РИА Новости 06:16
Происшествия

В Кузбассе обрушилась кровля вагоноремонтного завода

Один человек пострадал при обрушении кровли вагоноремонтного завода в кузбасском городе Прокопьевске.
Российская газета 07:44
Шоу-бизнес

Стеша Маликова поздравляла братика в платье для беременных

Самое примечательное, что Стеша появилась на празднике брата в платье, которое очень напоминает платье для беременных.
Bimru.ru 06:36
Кино

Фанатам «Игры престолов» пообещали новый финал

Сюжет двух оставшихся книг в цикле, «Ветра зимы» и «Грезы о весне», будет отличаться от сериала «Игра престолов» телеканала HBO, который закончился в 2019 году.
Lenta.ru 05:19
Политика

Песков: Иссахар не обращалась к Путину с просьбой о помиловании

Газета.Ru 07:51
Футбол

Бывший скаут: «Спартак» мог приобрести Салаха, Мане и Мареза

Газета.Ru 04:24
Общество

Росстат сообщил о сокращении населения России второй год подряд

Росстат уже второй год подряд заявляет об убыли населения: по официальным данным, в 2018 г. население сократилось на 99 700 человек.
Ведомости 05:33
Авто

Озвучены комплектации и цены нового Suzuki XL7

Компания Suzuki выводит на рынок новый бюджетный кроссовер Suzuki XL7.
Новые автомобили 22 января в 22:59
Технологии

Boston Dynamics делает общедоступным SDK четвероногого робота Spot

Компания Boston Dynamics, в сентябре прошлого года начавшая прием заказов на четвероногого робота Spot, сделала очередной шаг в его продвижении.
iXBT.com 07:13
Футбол

«Атлетико» проиграл в Кубке Испании клубу 3-го дивизиона

«Атлетико» не смог выйти в 1/8 финала Кубка Испании. Команда Диего Симеоне в дополнительное время проиграла клубу 3-го дивизиона.
Спорт-Экспресс вчера в 17:38
Политика

Порошенко прибыл на допрос в ГБР

Бывший президент Украины Пётр Порошенко прибыл на допрос Государственного бюро расследований (ГБР).
RT на русском 04:38
Политика

Путин поднял упавшую фуражку офицера караула в Палестине

Газета.Ru 07:40
Экономика

Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться

Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Коммерсантъ 05:13
Происшествия

ФСБ показала на видео схроны со взрывчаткой в Крыму

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал в пятницу видео схронов со взрывчаткой, созданных жителем Крыма, работавшим на украинские спецслужбы.
РИА Новости 05:30
Происшествия

Россиянина госпитализировали в Петербурге с подозрением на коронавирус

НТВ 22 января в 09:56
Происшествия

В Чите проверят данные о живущей в заброшенном доме семье с детьми

По данным СК, в помещении, в котором нашли мужчину и четырех детей в возрасте от трех до 11 лет, отсутствуют отопление и «элементарные бытовые условия».
РБК 02:25
Происшествия

Ростовский суд отпустил министра здравоохранения на свободу

Министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую отпустили из-под домашнего ареста.
REGNUM 07:10
Футбол

Трех российских футболистов дисквалифицировали за ставки на игры

Трех российских игроков «Машук КМВ» отстранили от футбола за нарушения регламента при ставках на матчи первенства РФ и другие игры.
ProstoProSport 06:44
Космос

Корабль Crew Dragon уцелел после испытаний со взрывом ракеты Falcon

Корабль Crew Dragon уцелел после проведения испытаний со взрывом ракеты.
Ореанда-Новости 21 января в 04:47
Шоу-бизнес

В Москве простились с сыном Раисы Рязановой

Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
StarHit.ru 06:00
Политика

Кремль оценил миллионы евро от Германии для блокадников Ленинграда

Решение Германии выделить 12 миллионов евро в помощь блокадникам Ленинграда заслуживает высокой оценки.
Lenta.ru 06:33
Шоу-бизнес

Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат

Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Вести Подмосковья вчера в 11:27
Политика

Песков объяснил предложение Путина провести саммит лидеров пяти стран

Globallookpress Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил предложение Владимира Путина провести саммит лидеров пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН.
РЕН ТВ 05:00
Спорт

Горячкина проиграла Вэньцзюнь в матче за шахматную корону

RT на русском 05:46
Политика

ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Российская газета вчера в 14:16
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