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ИзвестияОрешкин рассказал о реакции инвесторов на изменения в правительстве РФ
Помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин оценил реакцию международных компаний на отставки и назначения в российском правительстве. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» по итогам Всемирного экономического форума в Давосе в пятницу, 24 января.
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Помощник Путина рассказал о реакции мирового бизнеса на смену правительства
Московский Комсомолец04:03
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