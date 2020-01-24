Экономика
ИзвестияОрешкин рассказал о реакции инвесторов на изменения в правительстве РФ
Помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин оценил реакцию международных компаний на отставки и назначения в российском правительстве. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» по итогам Всемирного экономического форума в Давосе в пятницу, 24 января.
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Помощник Путина рассказал о реакции мирового бизнеса на смену правительства
Московский Комсомолец04:03
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Общество
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В международном аэропорту китайской Ухани Тяньхэ заявили, что все авиарейсы в Москву из города отменены из-за распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил бывшего министра труда Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
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Экономика
Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании
Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России.
Политика
СМИ рассказали про новый офис Медведева в Москве: это особняк
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Экономика
Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен
Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Политика
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о деятельности Степана Бандеры.
Политика
Сатановский заявил, что Зеленский «обгадился» в Израиле
Президент России Владимир Путин посетил Израиль, где посетил форум памяти Холокоста и открыл там памятник жертвам блокады Ленинграда.
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Немецкий актер кино и телевидения, режиссер Тиль Швайгер в эфире телеканала ZDF назвал американского лидера Дональда Трампа невыносимым.
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Жительница ХМАО выпала с девятого этажа и выжила благодаря сугробу
В Ханты-Мансийском автономном округе местная жительница выпала из окна девятого этажа дома и осталась жива благодаря сугробу.
Общество
Лукашенко обвинил Россию в давлении на Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в давлении на республику.
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Прокуратура Болгарии начала досудебные расследования против двух дипломатов из России по делу о шпионаже.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала всем странам готовиться к сдерживанию коронавируса
Всемирная организация здравоохранения рекомендует всем странам быть готовыми к сдерживанию коронавируса, распространенного в Китае, заболевание может появиться в любой стране, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
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Как за аномально теплую зиму расплатятся автовладельцы
Стоит отметить, что помимо минусов теплая зима несет для автомобилистов еще и плюсы.
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Змеи могут являться первоисточником китайского коронавируса
Происшествия
Мосгорсуд оставил под арестом акции по делу Абызова
Мосгорсуд оставил под арестом находящиеся на счетах Совкомбанка акции кипрских компаний по делу обвиняемого в мошенничестве Михаила Абызова, определил, что они принадлежат не экс-министру, и установил срок ареста до 25 июня, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
Наука
Ученые восстановили голос древней египетской мумии
Инженерам удалось восстановить голос жреца Несьямуна, жившего в Древнем Египте более 3000 лет назад.
Политика
«Новая газета» опубликовала манифест против конституционной реформы
Напомним, что президент России Владимир Путин 15 января выступил с инициативой реформировать Конституцию.
Наука
Нейтрино помогли оценить разогрев Земли от ядерных распадов
Авторам впервые удалось с достоверностью в 99 процентов исключить гипотезу об отсутствии радиоактивных распадов в мантии Земли.
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Греция экстрадировала россиянина Винника во Францию
Россиянина Александра Винника, арестованного в Греции в 2017 году по запросу США, экстрадировали во Францию, сообщила его греческий адвокат Зои Константопулу.
Политика
Порошенко прибыл на допрос в Госбюро расследований
Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл в пятницу на допрос в государственное бюро расследований, передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
ФСБ показала видео тайника со взрывчаткой в Крыму
Ранее ФСБ сообщила о задержании в Крыму местного жителя, который, как считают в ведомстве, оборудовал в Симферополе схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами по заданию украинских спецслужб.
Политика
Румыния потребовала от Украины объяснений после слов об оккупации
МИД Румынии потребовал объяснений от властей Украины из-за упоминания Северной Буковины в речи президента Владимира Зеленского ко Дню соборности, сообщает "Обозреватель".
Общество
Россиянам предоставят отдельные выходы на посадку в аэропортах Египта
Для россиян в аэропортах египетских курортов Хургада и Шарм-эш-Шейх будут предусмотрены отдельные стойки регистрации и выходы на посадку.
Политика
Законопроект о поправке в Конституцию прошел первое чтение Госдумы
Президентский законопроект о поправке в Конституцию одобрен Госдумой в первом чтении.