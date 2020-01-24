Общество

ИзвестияИзвестияОрешкин рассказал о реакции инвесторов на изменения в правительстве РФ

Помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин оценил реакцию международных компаний на отставки и назначения в российском правительстве. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» по итогам Всемирного экономического форума в Давосе в пятницу, 24 января.
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Орешкин раскрыл реакцию зарубежных инвесторов на смену правительства РФ

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