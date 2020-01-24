Общество

ИзвестияИзвестияОрешкин рассказал о реакции инвесторов на изменения в правительстве РФ

Помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин оценил реакцию международных компаний на отставки и назначения в российском правительстве. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» по итогам Всемирного экономического форума в Давосе в пятницу, 24 января.
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Орешкин раскрыл реакцию зарубежных инвесторов на смену правительства РФ

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Орешкин рассказал об отношении международного бизнеса к переменам в России

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Орешкин рассказал о реакции инвесторов на изменения в правительстве РФ

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Орешкин: международный бизнес позитивно воспринял смену правительства России

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Орешкин: международные компании с оптимизмом восприняли изменения в правительстве России

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Помощник Путина рассказал о реакции международного бизнеса на смену правительства РФ

Интерфакс03:22

Помощник Путина рассказал о реакции мирового бизнеса на смену правительства

Московский Комсомолец04:03
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Происшествия

При стрельбе в Германии погибли шесть человек

По сообщениям в Twitter местной полиции, стрельба произошла в кафе, погибли несколько человек, есть пострадавшие.
BFM.ru 08:35
Культура

«Смотрю на футболку и радуюсь, что у нас адекватный министр культуры»: драматург Коляда о назначении Любимовой

Драматург Николай Коляда в эфире Радио «Комсомольская правда» высказал свое мнение о старом и новом министрах культуры.
Радио Комсомольская правда вчера в 12:37
Политика

Болгария высылает двух российских дипломатов

Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.
BFM.ru 10:17
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Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни

45-летняя популярная российская актриса Екатерина Волкова откровенно призналась Лере Кудрявцевой в ее программе о том, что она долгое время скрывала информацию о своем заболевании.
Ugpressa.ru вчера в 14:47
Общество

Полицейским и гвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился установить полицейским и росгвардейцам Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей надбавки за службу в условиях повышенной сложности.
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Политика

ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Российская газета вчера в 14:16
Политика

Чубаров анонсировал марш на Крым

Крымские татары 2 мая планируют массово пересечь административную границу с аннексированным Крымом, заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире украинского "5 канала".
Грани.ру вчера в 04:36
Общество

«Нафтогаз Украины» может лишить газа 37 компаний-должников

С 1 февраля 2020 года 37 компаний-производителей тепловой энергии могут быть отключены от газоснабжения на Украине, сообщили 24 января в пресс-службе компании «Нафтогаз Украины».
REGNUM 05:00
Общество

Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Коммерсантъ 09:50
Политика

Израильтянка Иссахар не обращалась к Путину с просьбой о помиловании

Осуждённая в РФ израильтянка Наама Иссахар пока не обращалась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании, это тормозит весь процесс, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:07
Происшествия

Жительница ХМАО осталась жива после падения из окна девятого этажа

ТАСС 03:08
Футбол

Российские клубы потратили на трансферы $285 миллионов в 2019 году

Как отмечено в документе, в прошлом году российские клубы потратили на трансферы 285,6 миллионов долларов, что на 249,7% больше по сравнению с 2018 годом.
Shraibikus News 09:59
Общество

Вопреки санкциям США «Северный поток-2» получил помощь от Запада

Наша версия вчера в 04:15
Наука

Крокодилы исчезли из китайских интернет-магазинов из-за коронавируса

Из поиска исчезли крокодилы, страусы и пятнистый олень.
РЕН ТВ 10:28
Политика

Лукашенко нашел виновных в нефтяном конфликте с Россией

Лукашенко добавил, что республика на протяжении уже примерно 5 лет движется к мировой цене на нефть, и пояснил, с чем связан фактически конфликт с Россией: "со старым правительством России, которое президент (Владимир) Путин (15 января) отправил в отставку (кабинет министров Дмитрия Медведева — ред. )".
Росбалт 06:45
Авто

Lada Vesta получила новую комплектацию Comfort Winter

Автоновости дня 00:51
Происшествия

В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой

Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 02:57
Политика

Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

РБК 08:07
Происшествия

Банкира Деда Хасана задержали в Москве

Lenta.ru 02:58
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
BFM.ru вчера в 23:34
Происшествия

В Казахстане рассказали о ходе проверки Bek Air

RT на русском 10:07
Автоспорт

Мотогонщик Стравер скончался после аварии на «Дакаре»

Мотогонщик из Нидерландов 48-летний Эдвин Стравер скончался от травм, полученных при аварии в ходе 11-го этапа ралли-рейда «Дакар».
Взгляд.ру 06:49
Общество

Самарская учительница уволилась из-за видео с танцами в ночном клубе

Учительница одной из сельских школ Самарской области уволилась после того, как в интернете появилось видео, на котором она танцует в ночном клубе.
РИА Новости 10:19
Общество

Вместо армии предлагают идти в трактористы и оленеводы

Министерство труда России предложило список из 122 профессий, которые могут стать заменой службе в армии.
Вести.Ru 08:20
Политика

Рейтинг доверия Путину после послания достиг максимума за три месяца

Рейтинг доверия россиян российскому президенту Владимиру Путину вырос после его выступления с посланием к Федеральному собранию на 2,6%, достигнув максимума за последние три месяца.
РБК 10:44
Политика

Экс-главе РКК «Энергия» предлагают выбрать новую должность

Бывшему гендиректору Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в "Роскосмос", производит все российские пилотируемые и грузовые космические корабли) Сергею Романову, в прошлом году пониженному до первого замгендиректора корпорации, предложено занять еще более низкую должность вплоть до уборщика.
РИА Новости вчера в 22:21
Общество

Скончалась старейший хирург РФ Алла Левушкина

Газета.Ru 09:58
Происшествия

СК завел дело по факту отравления младенца наркотиками в Подмосковье

"Следственным отделом по Клину ГСУ СК России по Московской области по результатам проведенной проверки по информации СМИ возбуждено уголовное дело по факту отравления ребенка наркотическими веществами (ч. 1 ст. 228.1 УК РФ)", - сообщила Врадий.
ТАСС 08:39
Политика

Антонов предложил провести встречу «пятёрки» СБ ООН в мае или сентябре

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что встречу лидеров стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция) можно было бы провести в мае или сентябре.
RT на русском 10:37
Происшествия

«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
Газета.Ru 09:39
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