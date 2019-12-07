Политика

Газета.RuГазета.RuОрешкин рассказал о результатах встречи Путина и Лукашенко

Глава министерства экономического развития России Максим Орешкин рассказал об итогах встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщает ТАСС.
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Орешкин рассказал об итогах переговоров Путина и Лукашенко

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