Политика
Газета.RuОрешкин рассказал о результатах встречи Путина и Лукашенко
Глава министерства экономического развития России Максим Орешкин рассказал об итогах встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщает ТАСС.
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Итог переговоров Путина и Лукашенко: все решения отложены на две недели до следующей встречи 20 декабря
КП - Беларусьвчера в 13:57
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Общество
Назвали попадающие под регулирование о новом документе автомобили
Отмечается, что такой документ будет выдаваться только при покупке нового авто и исключительно на добровольной основе.
Наука
Обнаружены микроорганизмы, способные выживать на метеоритах
На метеоритах существуют микроорганизмы, которые способны выжить в невероятных условиях космического излучения, жары и холода.
Происшествия
В подмосковном Одинцове произошёл пожар в гостинице
В подмосковном Одинцове произошёл пожар в гостинице «Усадьба Ромашково» на площади 800 кв. м. Как сообщает МЧС России, местонахождение одного человека устанавливается.
Шоу-бизнес
Галкин не пришел на премьеру автобиографического фильма Пугачевой
Перед показом картины Пугачева рассказала гостям, что в фильме есть все, что ей хотелось показать и рассказать.
Единоборства
Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские титулы
Британец Энтони Джошуа вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, победив американского боксера Энди Руису.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Происшествия
В Индии не менее 32 человек погибли при пожаре на фабрике
Не менее 32 человек погибли в результате пожара на фабрике в Нью-Дели, сообщает агентство ANI со ссылкой на полицию.
Биатлон
Российские биатлонисты остались без медалей в эстафете в Эстерсунде
Происшествия
Задержан подозреваемый в совершении ДТП с детьми в Нижнем Новгороде
Шоу-бизнес
Елена Летучая отпраздновала свой день рождения на Мальдивах
Телеведущая Елена Летучая отпраздновала свой 41-й день рождения в компании супруга Юрия Анашенкова на Мальдивах.
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Наука
Названы три этапа старения человека
Политика
Соловьев указал Киеву на предупреждение Путина по Донбассу
Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", - написал Соловьев.
Общество
Подозреваемый в убийстве Хангошвили работал в спецназе ФСБ
Подозреваемый в убийстве бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине Вадим Красиков нес службу в отряде спецназначения ФСБ «Вымпел», сообщает Der Spiegel.
Футбол
CAS сократил трансферный бан «Челси»
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок запрета на подписание новых игроков, который был наложен на лондонский «Челси».
Энергетика
Россия выиграет в войне Греты Тунберг с Китаем
Были и другие факторы (например, ограничения из-за землетрясений добычи в Нидерландах), но, в частности, резко нарастил спрос на СПГ Китай, замещающий уголь природным газом.
Гаджеты
Qualcomm представила новые ARM-чипы Snapdragon для Windows
На презентации было показано несколько платформ, две из которых для пользовательских устройств, и это Snapdragon 7c и Snapdragon 8c.
Политика
Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
Общество
В Роструде объяснили, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск
Дополнительный оплачиваемый отпуск на срок не менее чем три дня полагается работникам, у которых установлен ненормированный рабочий день, заявили "Российской газете" в Роструде.
Политика
В Минске сотни человек вышли на акцию против интеграции с Россией
Футбол
Президент ЦСКА призвал главу департамента судейства РФС уволиться
Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер призвал главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) уволиться.
Общество
Гороскоп на 7 декабря. День принесет много беспокойства и эмоций
День принесет много беспокойства и эмоций, связанных с любимым человеком или детьми.
Политика
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК
Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Единоборства
Розенструйк нокаутировал Оверима за 4 секунды до конца боя
Голландский боец смешанных единоборств Алистар Оверим провел тактически правильный поединок с уроженцем Суринама Жаирзиньо Розенструйка в главном бою турнира UFC on ESPN 7. Поединок начался с осторожных атак, в стойке, но на второй минуте Оверим подножкой перевел суринамца в партер, где до конца раунда работал над улучшением позиции с малым количеством атак.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской снова получила травму
Политика
Медведев обозначил российскую позицию по газовому контракту с Киевом
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Украина должны договориться по всем пунктам газовой сделки.
Транспорт
РЖД ввели новый график движения поездов
РЖД с 8 декабря ввели новый график движения поездов на 2019−2020 годы, сообщает пресс-служба компании.
Космос
Найдена самая массивная черная дыра во Вселенной
Астрономы обнаружили рекордно тяжелую черную дыру в центре галактики под названием Holm 15A.
Общество
В Южной Африке почти высох крупнейший в мире водопад Виктория
Речь идет о водопаде Виктория, который находится в южной части континента. Он пересох практически полностью.