Финансы
BFM.ruОрешкин рассказал о рисках резкого снижения инфляции
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме рассказал об опасности падения инфляции ниже заложенного в прогнозе министерства уровня.
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Происшествия
Иномарка врезалась в остановку в Пскове
Газета.Ru 03:10
Экономика
Максим Орешкин обвинил банки в закредитованности россиян
Председатель Минэкономразвития убеждён, что банк также должен нести ответственность вместе с заёмщиком.
Мир новостей 05:13
Политика
В Москве призвали дать ответ на заявление Болгарии о Советской армии
В заявлении МИД говорится, что щиты Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии.
Lenta.ru 04:26
Армия и оружие
В результате обстрела Горловки погибли двое военных ДНР
В ходе обстрелов окраин Горловки погибли двое военнослужащих Народной милиции ДНР.
REGNUM 04:24
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости вчера в 03:43
Здоровье
Скворцова заявила о существенном росте продолжительности жизни россиян
Продолжительность жизни в России за последние семь месяцев существенно выросла, рассказала на полях Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.
RT на русском 01:23
Происшествия
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
Lenta.ru 02:04
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до семи человек
Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до семи человек, власти считают, что эта цифра не окончательная, заявил в среду премьер-министр островного государства Губерт Миннис, трансляцию его выступления вел Twitter телеканал ZNS Bahamas.
РИА Новости вчера в 20:47
Происшествия
Девочка из России умерла в турецком отеле
Девочка из России 2013 года рождения утонула в бассейне турецкой Анталии во вторник, 3 сентября.
Известия вчера в 12:19
Происшествия
На шахте в Донецке прогремел взрыв
РИА Новости 05:24
Происшествия
Российский мэр увидел про себя мемы и пожаловался в полицию
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обратился в полицию, когда узнал о публикации мемов про него в анонимном Telegram-канале «Ворсин мемы».
Lenta.ru 05:20
Политика
В Кремле отказались анонсировать дату обмена заключенными с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не станет анонсировать дату обмена заключенными с Украиной, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:46
Политика
Иран разрешил семи членам экипажа британского танкера покинуть страну
Власти Ирана разрешили семерым членам экипажа задержанного британского танкера Stena Impero покинуть страну, сообщает 4 сентября РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрея Ганенко.
REGNUM 04:33
Политика
Иран назвал условия возвращения к ядерной сделке
Тегеран вернется к соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД, также известна как ядерная сделка) в том случае, если сможет продавать свою нефть или получит кредит в размере $15 млрд, «эквивалент данного количества нефти».
РБК 04:52
Политика
Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы
Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Ведомости 00:53
Авто
Представили серийный вариант электрокара Honda E
В оснащении Honda E будет находиться электромотор с двумя выходными мощностями, — 134 л.с. и 152 л.с. Сообщается, что первую «сотню» электрокар сможет набрать за 8 секунд.
Тарантас Ньюс 03:16
Экономика
ФНС узнает о счетах россиян в швейцарских банках
Федеральная налоговая служба (ФНС) получит данные о счетах российских граждан в швейцарских банках за 2018 год.
РБК 01:48
Политика
СК заочно предъявил обвинение нападавшему на посольство России в Киеве
Российские следователи заочно предъявили обвинение еще одному гражданину Украины в нападении на посольство РФ в Киеве в 2016 году, сообщила журналистам в среду официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РИА Новости 03:26
Теннис
Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open
РБК вчера в 17:08
Хоккей
Главный тренер «Коламбуса» об уходе Панарина и Бобровского: «Я в бешенстве»
Главный наставник хоккейного клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла дал свой комментарий по поводу ухода из команды российских игроков — голкипера Сергея Бобровского и форварда Артемия Панарина.
REGNUM 03:58
Происшествия
Штукатурка упала на десятиклассницу в омской школе
Ученица десятого класса омской гимназии № 88 попала в больницу после падения на нее штукатурки.
Известия 03:30
Политика
Трамп «поздравил» Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
Неучастие президента США Дональда Трампа в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, которые прошли в Варшаве, завершились окончательным конфузом - теперь его бурно обсуждают все американские СМИ.
Российская газета 02:14
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском 02 сентября в 14:40
Происшествия
В Татарстане задержали мать найденного в пакете у магазина ребенка
Полицейские в Татарстане задержали мать младенца, найденного в полиэтиленовом пакете возле одного из магазинов.
Известия 05:11
Общество
В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Российская газета 02:51
Происшествия
В Воронеже самолет совершил аварийную посадку из-за проблем с шасси
Самолет авиакомпании "Руслан", выполнявший рейс Воронеж — Санкт-Петербург, экстренно приземлился в аэропорту вылета, сообщил РИА Новости представитель служб региона.
РИА Новости 03:02
Происшествия
В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам
В Екатеринбурге напали на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анну Храмцову.
РИА Новости вчера в 18:28
Экономика
Минтруд поддержал увеличение до трех лет включаемого в декрет стажа
«Что касается увеличения периода ухода за ребенком, включаемого в стаж для назначения пенсий, с полутора до трех лет, то это представляется справедливым и обоснованным и заслуживает внимания», — публикует ТАСС выдержки из документа в среду, 4 сентября.
Известия 00:43
Шоу-бизнес
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56