Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме рассказал об опасности падения инфляции ниже заложенного в прогнозе министерства уровня.

Общество Самый опасный город России находится в Ростовской области Наименее безопасно чувствуют себя жители города Шахты Ростовской области – средняя оценка по городу составила 4,5 балла, это вдвое ниже среднероссийского уровня.

Происшествия Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Наука Назван напиток, который легко может довести до рака здорового человека Как передает CNN, другая работа ученых, которая охватила более ста тысяч жителей Франции, показала, что употребление только одного маленького стаканчика сладкого напитка в день (примерно трети обычной банки с газировкой) в целом увеличивает риск появления рака до 18%, и до 22% повышает риск развития рака молочной железы.

Происшествия Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии В Тверском суде Москвы прокурор попросил приговорить Кирилла Жукова, который обвиняется в применении насилия к полицейским, к четырем годам и пяти месяцам исправительной колонии общего режима.

Автоспорт Ферстаппен и Гасли потеряют позиции на старте в Монце За установку четвёртой спецификации силовой установки Гасли и Ферстаппен получат штраф и стартуют с последних позиций в воскресенье, но мы считаем, что они смогут сильно выступить.

Экономика Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.

Армия и оружие В ФСВТС назвали новый заказ Индии на российское оружие прорывом Индия заказала у России вооружения и военную технику на $14,5 млрд, это прорыв, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

Шоу-бизнес Заворотнюк не опровергла слухи об онкологии Известная актриса Анастасия Заворотнюк впервые пообщалась с представителями СМИ после появления слухов о раке мозга.

Общество В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.

Здоровье Скворцова заявила о существенном росте продолжительности жизни россиян Продолжительность жизни в России за последние семь месяцев существенно выросла, рассказала на полях Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Политика В Госдуме пригрозили Deutsche Welle лишением аккредитации в России Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России будет настаивать на личном участии представителей Deutsche Welle в обсуждении вмешательства в дела России, издание могут лишить аккредитации в России, если его сотрудник не придет на комиссию, заявил ее председатель Василий Пискарев.

Шоу-бизнес Отца Ольги Бузовой разыскивают за неуплату налогов По данным Федеральной службы судебных приставов, с 2015 года на известного родителя завели девять исполнительных производств.

Политика Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.

Политика Глава офиса президента Украины перекривлял Порошенко в Раде при Зеленском Глава офиса президента Украины Андрей Богдан спародировал бывшего украинского лидера, депутата Верховной Рады Петра Порошенко прямо во время его выступления в парламенте.

Экономика Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.

Политика Украинцев возмутила карта Польши с Ровно и Львовом Украинские пользователи сети раскритиковали поезд, на котором изображена карта со Львовом, Луцком и Ровно в составе Польши.

Политика Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом Российский лидер Владимир Путин назвал придурками тех, кто утверждал, что Дальний Восток является балластом, требующем денег.

Происшествия В омской школе на десятиклассницу упал кусок штукатурки с потолка По версии следствия, утром 4 сентября в омской гимназии №88 на 16-летнюю ученицу десятого класса упал кусок штукатурки с потолка в коридоре первого этажа.

Происшествия Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.

Авто «АвтоВАЗ» увеличил в августе продажи в России на 4,6% "За 8 месяцев 2019 года на российском рынке продано 233 тыс. 684 легковых и легких коммерческих автомобиля Lada, что превышает прошлогодние показатели на 2,5%", - говорится в сообщении компании.

Происшествия Московский полицейский рассказал в суде о существовании базы МВД по участникам акций протеста В суде адвокат Мария Эйсмонт поинтересовалась у Кудряшова, который как участковый обязан проводить с Котовым беседы из-за попадания активиста в список профучета, что значит «список 35».

Политика Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой.

Экономика СМИ сообщили об идее сделать из «Росгеологии» шельфовую госкорпорацию На базе «Росгеологии» могут создать госкорпорацию, в задачи которой будет входить координация работ частных компаний на шельфе, соответствующую возможность рассматривает Минэнерго, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники и копию проекта доклада министра энергетики Александра Новака.

Происшествия СК возбудил дело после гибели пятилетней россиянки в бассейне в Турции Российские следователи возбудили уголовное дело после гибели пятилетней девочки из России в бассейне в Турции.

Армия и оружие «Тайфун» превратили в машину сопровождения колонн с ядерным оружием О новой разработке сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия "Ремдизель" Игорь Зарахович.