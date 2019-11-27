Экономика

ТАССТАССОрешкин рассказал о страхах бизнеса увеличивать прибыль

Представители бизнеса боятся повышать производительность труда и прибыль на своих предприятиях, так как после этого ожидают дополнительных проверок, штрафов и даже прихода правоохранительных органов.
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Производительность труда падает из-за огосударствления экономики – эксперт

REGNUM05:21

Орешкин заявил о страхе бизнеса зарабатывать больше денег

Lenta.ru07:41

Орешкин рассказал о страхах бизнеса увеличивать прибыль

ТАСС06:57

Орешкин рассказал о страхе бизнеса перед увеличением прибыли

News.ru08:32

Орешкин рассказал о страхе бизнеса увеличивать прибыль

Forbes05:17

Орешкин рассказал о «страхах» российского бизнеса

Росбалт04:58

Орешкин заявил о страхе бизнеса наращивать прибыль

РБК03:48
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 12:41, Ашберн
Политика

Премьер Украины рассказал о переговорах по газу с Россией

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Киев и Москва не ведут отдельные переговоры по прямым поставкам на Украину российского газа.
RT на русском 10:00
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 10:52
Общество

Россиян ждут две двухдневные рабочие недели

Последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя 2020-го будут двухдневными, следует из производственного календаря, утвержденного правительством.
РИА Новости 08:13
Общество

Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.
RT на русском 08:51
Футбол

«Зенит» огласил состав на матч Лиги чемпионов с «Лионом»

RT на русском 12:21
Общество

Названы города России с лучшим качеством жизни

BFM.ru вчера в 10:19
Происшествия

Попавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук

Одна из пострадавших в Доминикане россиянок лишилась обеих рук, сообщил Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства РФ в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.
Газета.Ru 01:28
Общество

ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман

Последний год социолог провела во Франции, где изучала движение «желтых жилетов», и приехала в Россию, чтобы прочитать о нем лекцию.
Коммерсантъ 11:19
Общество

На Украине задержали бизнесмена Альперина

Бизнесмен Вадим Альперин, которого президент Украины Владимир Зеленский накануне назвал «крёстным отцом контрабанды», задержан Национальным антикоррупционным бюро.
RT на русском 11:05
Политика

Четыре страны обратились к России с требованием по Украине

«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Lenta.ru вчера в 18:39
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Транспорт

Путин объявил название для трассы Москва — Санкт-Петербург

На открытии платной автомагистрали между Москвой и Санкт-Петербургом президент Владимир Путин объявил, что она будет носить название «Нева».
РБК 06:35
Армия и оружие

Турция показала видео испытаний С-400 против F-16

Суть событий вчера в 12:10
Экономика

Доля нелегальных сигарет в России оказалась выше прежних оценок

В своем исследовании Nielsen фиксирует новый тренд — высокий уровень распространения нелегальных сигарет в крупнейших мегаполисах: в Москве их доля достигает 7,3%, в Санкт-Петербурге — 6%. Столичные регионы заняли первую и вторую позицию по абсолютным объемам продаж нелегальной табачной продукции, исходя из совокупного объема рынка.
РБК 09:19
Культура

Верка Сердючка отказалась от роли наставника в шоу «Х-фактор»

Певец Андрей Данилко, известный своим сценическим образом Верки Сердючки, принял решение оставить украинскую версию шоу "X-фактор".
Газета.Ru 06:29
Политика

В Кремле допустили встречу Путина с Зеленским в Париже

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут провести отдельную двустороннюю встречу на полях «нормандского саммита» в Париже 9 декабря.
BFM.ru 08:22
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Известия вчера в 07:41
Происшествия

Бывшая супруга хоккеиста Зайцева обвинила его семью в похищении детей

Известия 10:49
Футбол

Путин рассказал об особом значении Евро-2020

Президент России Владимир Путин рассказал об особенности предстоящего чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 12:20
Происшествия

Шакро Молодой на допросе в суде сообщил об отношении к делу Дрыманова

РБК 05:17
Экономика

В России могут объявить кредитную амнистию

С 1 января 2020 года в России могут объявить кредитную амнистию.
9111.ru 03:30
Спорт

МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Труд вчера в 10:14
Армия и оружие

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия вчера в 14:50
Общество

В России отменили обязательную сертификацию лекарств

«Вместо обязательной сертификации или принятия декларации о соответствии лекарственного препарата для медицинского применения (кроме иммунобиологических лекарственных препаратов) предусмотрено представление производителями или организациями, осуществляющими ввоз лекарственных препаратов в Россию, соответствующих сведений в Росздравнадзор», — говорится в публикации.
Lenta.ru 11:56
Общество

Азовское море вернулось в свои берега

Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива.
Национальная служба новостей вчера в 06:44
Происшествия

Гинекологов из Одессы поймали на изготовлении порнографии

Одесские гинекологи на протяжении полутора лет изготавливали порнографические материалы с участием своих пациенток.
Lenta.ru 08:42
Происшествия

В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник

В Москве выясняют обстоятельства смерти восьмилетней школьницы, которая, по предварительным данным, покончила с собой, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах столицы.
РИА Новости 09:50
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
РБК 25 ноября в 15:19
Происшествия

Опубликован приговор по якобы «фейковому» делу историка Соколова

Взгляд.ру 09:32
Политика

Киев, Москва и Донбасс согласовали базовый сценарий обмена пленными

Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года: с украинской стороны были переданы 240 человек, со стороны ЛНР и ДНР — 73.
РБК 10:26
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