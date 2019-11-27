Представители бизнеса боятся повышать производительность труда и прибыль на своих предприятиях, так как после этого ожидают дополнительных проверок, штрафов и даже прихода правоохранительных органов.

Общество Россиян ждут две двухдневные рабочие недели Последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя 2020-го будут двухдневными, следует из производственного календаря, утвержденного правительством.

Происшествия Попавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук Одна из пострадавших в Доминикане россиянок лишилась обеих рук, сообщил Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства РФ в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.

Общество На Украине задержали бизнесмена Альперина Бизнесмен Вадим Альперин, которого президент Украины Владимир Зеленский накануне назвал «крёстным отцом контрабанды», задержан Национальным антикоррупционным бюро.

Политика Четыре страны обратились к России с требованием по Украине «В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Экономика Доля нелегальных сигарет в России оказалась выше прежних оценок В своем исследовании Nielsen фиксирует новый тренд — высокий уровень распространения нелегальных сигарет в крупнейших мегаполисах: в Москве их доля достигает 7,3%, в Санкт-Петербурге — 6%. Столичные регионы заняли первую и вторую позицию по абсолютным объемам продаж нелегальной табачной продукции, исходя из совокупного объема рынка.

Политика В Кремле допустили встречу Путина с Зеленским в Париже Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут провести отдельную двустороннюю встречу на полях «нормандского саммита» в Париже 9 декабря.

Спорт МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.

Общество В России отменили обязательную сертификацию лекарств «Вместо обязательной сертификации или принятия декларации о соответствии лекарственного препарата для медицинского применения (кроме иммунобиологических лекарственных препаратов) предусмотрено представление производителями или организациями, осуществляющими ввоз лекарственных препаратов в Россию, соответствующих сведений в Росздравнадзор», — говорится в публикации.

Происшествия В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник В Москве выясняют обстоятельства смерти восьмилетней школьницы, которая, по предварительным данным, покончила с собой, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах столицы.