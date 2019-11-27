Экономика
ТАССОрешкин рассказал о страхах бизнеса увеличивать прибыль
Представители бизнеса боятся повышать производительность труда и прибыль на своих предприятиях, так как после этого ожидают дополнительных проверок, штрафов и даже прихода правоохранительных органов.
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Политика
Премьер Украины рассказал о переговорах по газу с Россией
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Киев и Москва не ведут отдельные переговоры по прямым поставкам на Украину российского газа.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Общество
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя 2020-го будут двухдневными, следует из производственного календаря, утвержденного правительством.
Общество
Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.
Футбол
«Зенит» огласил состав на матч Лиги чемпионов с «Лионом»
Общество
Названы города России с лучшим качеством жизни
Происшествия
Попавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук
Одна из пострадавших в Доминикане россиянок лишилась обеих рук, сообщил Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства РФ в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.
Общество
ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман
Последний год социолог провела во Франции, где изучала движение «желтых жилетов», и приехала в Россию, чтобы прочитать о нем лекцию.
Общество
На Украине задержали бизнесмена Альперина
Бизнесмен Вадим Альперин, которого президент Украины Владимир Зеленский накануне назвал «крёстным отцом контрабанды», задержан Национальным антикоррупционным бюро.
Политика
Четыре страны обратились к России с требованием по Украине
«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Транспорт
Путин объявил название для трассы Москва — Санкт-Петербург
На открытии платной автомагистрали между Москвой и Санкт-Петербургом президент Владимир Путин объявил, что она будет носить название «Нева».
Армия и оружие
Турция показала видео испытаний С-400 против F-16
Экономика
Доля нелегальных сигарет в России оказалась выше прежних оценок
В своем исследовании Nielsen фиксирует новый тренд — высокий уровень распространения нелегальных сигарет в крупнейших мегаполисах: в Москве их доля достигает 7,3%, в Санкт-Петербурге — 6%. Столичные регионы заняли первую и вторую позицию по абсолютным объемам продаж нелегальной табачной продукции, исходя из совокупного объема рынка.
Культура
Верка Сердючка отказалась от роли наставника в шоу «Х-фактор»
Певец Андрей Данилко, известный своим сценическим образом Верки Сердючки, принял решение оставить украинскую версию шоу "X-фактор".
Политика
В Кремле допустили встречу Путина с Зеленским в Париже
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут провести отдельную двустороннюю встречу на полях «нормандского саммита» в Париже 9 декабря.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
Футбол
Путин рассказал об особом значении Евро-2020
Президент России Владимир Путин рассказал об особенности предстоящего чемпионата Европы 2020 года.
Экономика
В России могут объявить кредитную амнистию
С 1 января 2020 года в России могут объявить кредитную амнистию.
Спорт
МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Общество
В России отменили обязательную сертификацию лекарств
«Вместо обязательной сертификации или принятия декларации о соответствии лекарственного препарата для медицинского применения (кроме иммунобиологических лекарственных препаратов) предусмотрено представление производителями или организациями, осуществляющими ввоз лекарственных препаратов в Россию, соответствующих сведений в Росздравнадзор», — говорится в публикации.
Общество
Азовское море вернулось в свои берега
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива.
Происшествия
Гинекологов из Одессы поймали на изготовлении порнографии
Одесские гинекологи на протяжении полутора лет изготавливали порнографические материалы с участием своих пациенток.
Происшествия
В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник
В Москве выясняют обстоятельства смерти восьмилетней школьницы, которая, по предварительным данным, покончила с собой, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах столицы.
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
Политика
Киев, Москва и Донбасс согласовали базовый сценарий обмена пленными
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года: с украинской стороны были переданы 240 человек, со стороны ЛНР и ДНР — 73.