Экономика
ТАССОрешкин рассказал о страхах бизнеса увеличивать прибыль
Представители бизнеса боятся повышать производительность труда и прибыль на своих предприятиях, так как после этого ожидают дополнительных проверок, штрафов и даже прихода правоохранительных органов.
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с чего всё началось
Орешкин отметил, что мотивация предприятий для повышения производительности — это в том числе вопрос отношения к бизнесу и прибыли.РБКвчера в 03:48
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Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020»
Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
Армия и оружие
Все атомные авианосцы США в Атлантике несколько месяцев не готовы к выходу в море
Единственный боеготовый атомный авианосец USS Harry Truman ("Гарри Трумэн"), который планировалось направить в поход на Ближний Восток еще в прошлом месяце, по данным Пентагона, после выхода в море вернулся на базу из-за серьезных неполадок, возникших в его электросетях.
Армия и оружие
Поляки вернули в строй советские МиГ-29
25 ноября командование ВВС Польши объявили о возвращении МиГ-29 в ряды польских боевых авиаподразделений.
Авто
Китайский Geely совместно с Volvo построили новый кроссовер
Китайская марка Lynk & Co, принадлежащая местному автогиганту Geely и шведской Volvo, готовит к выходу на рынок новый купе-кроссовер с индексом 05.
Происшествия
Мать убитой в Саратове Лизы Киселевой создала свой поисковый отряд
Елена Киселева, мать убитой в Саратове 9-летней Лизы Киселевой, стала одним из основателей нового поискового отряда.
Авто
«АвтоВАЗ» объявил о скидках на автомобили во время «Черной пятницы»
Ранее эксперты предупредили о подводных камнях «Черной пятницы».
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Общество
«Нафтогаз» раскрыл детали решения суда в Швеции по спору с «Газпромом»
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко раскрыл в фейсбуке детали решения апелляционного суда в Швеции по спору с "Газпромом".
Армия и оружие
ВСУ шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
Политика
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
Политика
В Киеве озвучили вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже
Встреча лидеров «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) в рамках работы по урегулированию конфликта в Донбассе состоится 9 декабря в Париже.
Политика
Минобороны планирует доплачивать контрактникам в Крыму
Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства РФ, согласно которому военным, служащим в Крыму по контракту, планируется доплачивать по 10% из-за непростых климатических условий, сложившихся на полуострове во многом из-за водной блокады со стороны Украины, текст документа обнародован в среду на официальном портале проектов нормативных актов.
Общество
Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей
Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течении 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
Происшествия
Суды Петербурга возвращаются к работе после сообщений о минировании
В четверг, 28 ноября, суды Петербурга эвакуировали из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва.
Происшествия
Задержан крупный чиновник из команды губернатора Сипягина
Как стало известно РЕН ТВ, в Ивановской области задержан крупный чиновник из команды губернатора Владимирской области Владимира Сипягина - замдиректора департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации Олег Лобанов.
Общество
Театр.doc сообщил о полицейских проверках трех спектаклей
Полиция начала проверку трех спектаклей московского Театра.doc по жалобам граждан, сообщили в пресс-службе театра.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Юлии Началовой Евгений Алдонин стал отцом в третий раз
Как известно, экс-супруг певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин уже более пяти состоит в браке с новой возлюбленной.
Политика
Макрон заинтересовался предложением Путина о ракетах в Европе
25 сентября стало известно, что президент России Владимир Путин предложил нескольким десяткам стран, в том числе членам НАТО, запретить в Европе и других регионах развертывание ракет средней и малой дальности.
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова развеяла слухи о своей беременности
Несколько недель назад Светлана Ходченкова спровоцировала слухи о своей беременности, появившись на публике в свободных одеждах.
Общество
Депутаты предложили сделать 31 декабря выходным днем
Депутаты считают, что перенос выходного дня на 31 декабря позволит работникам и работодателям более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов.
Здоровье
Минздрав назвал причину смерти ожидавшей операции у Каабака девочки
Трансплантолог Михаил Каабак, который готовил девочку к операции, отметил, что трансплантацию ребенку можно было проводить не ранее, чем 28 ноября.
Авто
«АвтоВАЗ» начал производство обновлённой Lada 4x4
Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.
Общество
Россияне считают, что интересы власти и общества сильно отличаются
Три четверти жителей страны (72%) говорят о несовпадении интересов власти и общества.
Автоспорт
Николя Латифи выступит в составе Williams в 2020 году
Команда Williams подтвердила, что в следующем сезоне Роберта Кубицу в роли боевого гонщика заменит Николя Латифи.
Шоу-бизнес
Шойгу помогает устроить судьбу внучки покойной Александры Назаровой
Как пишет «Стархит», судьбу девочки помогает устроить лично глава военного ведомства Сергей Шойгу.
Общество
В Гидрометцентре назвали снег в Москве ненастоящим
Общество
Силуанов выступил с инициативой сокращения числа надзорных органов
Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов предложил рассмотреть в ходе так называемой "регуляторной гильотины" вопрос о сокращении числа надзорных органов, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Источник сообщил о задержании замглавы Минздрава Ростовской области
Заместитель министра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский стал фигурантом дела, по которому в четверг была задержана глава ведомства Татьяна Быковская, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Общество
Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.