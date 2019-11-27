Экономика

ТАССТАССОрешкин рассказал о страхах бизнеса увеличивать прибыль

Представители бизнеса боятся повышать производительность труда и прибыль на своих предприятиях, так как после этого ожидают дополнительных проверок, штрафов и даже прихода правоохранительных органов.
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с чего всё началось

Орешкин заявил о страхе бизнеса наращивать прибыль

Орешкин отметил, что мотивация предприятий для повышения производительности — это в том числе вопрос отношения к бизнесу и прибыли.
РБКвчера в 03:48

Подробнее о событии

Орешкин рассказал о страхах бизнеса увеличивать прибыль

ТАССвчера в 06:57

Орешкин рассказал о страхе бизнеса перед увеличением прибыли

News.ruвчера в 08:32

Орешкин заявил о страхе бизнеса зарабатывать больше денег

Lenta.ruвчера в 07:41

«Абсолютная ерунда» – министра Максима Орешкина снова подвергли критике

REGNUM01:34

Орешкин рассказал о страхе бизнеса увеличивать прибыль

Forbesвчера в 05:17

Орешкин рассказал о «страхах» российского бизнеса

Росбалтвчера в 04:58

Орешкин заявил о страхе бизнеса наращивать прибыль

РБКвчера в 03:48
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Общество

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020»

Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
Газета.Ru 00:51
Армия и оружие

Все атомные авианосцы США в Атлантике несколько месяцев не готовы к выходу в море

Единственный боеготовый атомный авианосец USS Harry Truman ("Гарри Трумэн"), который планировалось направить в поход на Ближний Восток еще в прошлом месяце, по данным Пентагона, после выхода в море вернулся на базу из-за серьезных неполадок, возникших в его электросетях.
Интерфакс 08:16
Армия и оружие

Поляки вернули в строй советские МиГ-29

25 ноября командование ВВС Польши объявили о возвращении МиГ-29 в ряды польских боевых авиаподразделений.
Версия.Инфо 26 ноября в 07:20
Авто

Китайский Geely совместно с Volvo построили новый кроссовер

Китайская марка Lynk & Co, принадлежащая местному автогиганту Geely и шведской Volvo, готовит к выходу на рынок новый купе-кроссовер с индексом 05.
Автоновости дня 26 ноября в 12:05
Происшествия

Мать убитой в Саратове Лизы Киселевой создала свой поисковый отряд

Елена Киселева, мать убитой в Саратове 9-летней Лизы Киселевой, стала одним из основателей нового поискового отряда.
Что происходит 08:17
Авто

«АвтоВАЗ» объявил о скидках на автомобили во время «Черной пятницы»

Ранее эксперты предупредили о подводных камнях «Черной пятницы».
Вечерний курьер 05:10
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Общество

«Нафтогаз» раскрыл детали решения суда в Швеции по спору с «Газпромом»

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко раскрыл в фейсбуке детали решения апелляционного суда в Швеции по спору с "Газпромом".
РИА Новости вчера в 07:05
Армия и оружие

ВСУ шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

РИА Новости 26 ноября в 01:54
Политика

Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса

Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
ТАСС 07:24
Политика

В Киеве озвучили вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже

Встреча лидеров «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) в рамках работы по урегулированию конфликта в Донбассе состоится 9 декабря в Париже.
Известия 07:30
Политика

Минобороны планирует доплачивать контрактникам в Крыму

Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства РФ, согласно которому военным, служащим в Крыму по контракту, планируется доплачивать по 10% из-за непростых климатических условий, сложившихся на полуострове во многом из-за водной блокады со стороны Украины, текст документа обнародован в среду на официальном портале проектов нормативных актов.
РИА Новости вчера в 09:24
Общество

Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей

Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течении 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
REGNUM 02:15
Происшествия

Суды Петербурга возвращаются к работе после сообщений о минировании

В четверг, 28 ноября, суды Петербурга эвакуировали из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва.
АиФ Санкт-Петербург 08:51
Происшествия

Задержан крупный чиновник из команды губернатора Сипягина

Как стало известно РЕН ТВ, в Ивановской области задержан крупный чиновник из команды губернатора Владимирской области Владимира Сипягина - замдиректора департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации Олег Лобанов.
РЕН ТВ 06:39
Общество

Театр.doc сообщил о полицейских проверках трех спектаклей

Полиция начала проверку трех спектаклей московского Театра.doc по жалобам граждан, сообщили в пресс-службе театра.
Интерфакс 08:49
Шоу-бизнес

Экс-супруг Юлии Началовой Евгений Алдонин стал отцом в третий раз

Как известно, экс-супруг певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин уже более пяти состоит в браке с новой возлюбленной.
OAnews 26 ноября в 12:55
Политика

Макрон заинтересовался предложением Путина о ракетах в Европе

25 сентября стало известно, что президент России Владимир Путин предложил нескольким десяткам стран, в том числе членам НАТО, запретить в Европе и других регионах развертывание ракет средней и малой дальности.
Lenta.ru вчера в 19:44
Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова развеяла слухи о своей беременности

Несколько недель назад Светлана Ходченкова спровоцировала слухи о своей беременности, появившись на публике в свободных одеждах.
SM News вчера в 21:23
Общество

Депутаты предложили сделать 31 декабря выходным днем

Депутаты считают, что перенос выходного дня на 31 декабря позволит работникам и работодателям более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов.
Петрозаводск говорит вчера в 23:24
Здоровье

Минздрав назвал причину смерти ожидавшей операции у Каабака девочки

Трансплантолог Михаил Каабак, который готовил девочку к операции, отметил, что трансплантацию ребенку можно было проводить не ранее, чем 28 ноября.
РБК 09:09
Авто

«АвтоВАЗ» начал производство обновлённой Lada 4x4

Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.
Автоновости дня вчера в 23:48
Общество

Россияне считают, что интересы власти и общества сильно отличаются

Три четверти жителей страны (72%) говорят о несовпадении интересов власти и общества.
URA.Ru вчера в 16:34
Автоспорт

Николя Латифи выступит в составе Williams в 2020 году

Команда Williams подтвердила, что в следующем сезоне Роберта Кубицу в роли боевого гонщика заменит Николя Латифи.
Autosport.com.ru 02:16
Шоу-бизнес

Шойгу помогает устроить судьбу внучки покойной Александры Назаровой

Как пишет «Стархит», судьбу девочки помогает устроить лично глава военного ведомства Сергей Шойгу.
Культуромания 09:10
Общество

В Гидрометцентре назвали снег в Москве ненастоящим

Газета.Ru 07:48
Общество

Силуанов выступил с инициативой сокращения числа надзорных органов

Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов предложил рассмотреть в ходе так называемой "регуляторной гильотины" вопрос о сокращении числа надзорных органов, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:45
Происшествия

В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика

РБК 07:49
Происшествия

Источник сообщил о задержании замглавы Минздрава Ростовской области

Заместитель министра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский стал фигурантом дела, по которому в четверг была задержана глава ведомства Татьяна Быковская, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 07:32
Общество

Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
Пятый канал вчера в 07:39
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