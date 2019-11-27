Экономика
ТАССОрешкин рассказал о страхах бизнеса увеличивать прибыль
Представители бизнеса боятся повышать производительность труда и прибыль на своих предприятиях, так как после этого ожидают дополнительных проверок, штрафов и даже прихода правоохранительных органов.
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с чего всё началось
По словам Орешкина, акционер аргументировал это тем, что в случае роста прибыли на предприятие сначала «придут контролеры», потом региональные власти с требованием профинансировать тот или иной проект, а в худшем случае — правоохранительные органы.РБКвчера в 03:48
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