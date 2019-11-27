Экономика

ТАССТАССОрешкин рассказал о страхах бизнеса увеличивать прибыль

Представители бизнеса боятся повышать производительность труда и прибыль на своих предприятиях, так как после этого ожидают дополнительных проверок, штрафов и даже прихода правоохранительных органов.
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с чего всё началось

Орешкин заявил о страхе бизнеса наращивать прибыль

По словам Орешкина, акционер аргументировал это тем, что в случае роста прибыли на предприятие сначала «придут контролеры», потом региональные власти с требованием профинансировать тот или иной проект, а в худшем случае — правоохранительные органы.
РБКвчера в 03:48

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Орешкин рассказал о страхе бизнеса увеличивать прибыль

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Lenta.ruвчера в 07:41

Орешкин заявил о страхе бизнеса наращивать прибыль

РБКвчера в 03:48
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 02:18, Вашингтон
Происшествия

В Дагестане арестовали участников банды «Шараповские»

Со своей стороны, ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что лидеры и участники банды причастны к серии убийств предпринимателей и сотрудников правоохранительных органов, похищениям людей, вымогательствам, грабежам и разбоям.
Lenta.ru 01:58
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Источник сообщил о задержании главы Минздрава Ростовской области

Министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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Депутаты Госдумы от ЛДПР, вице-спикер Игорь Лебедев и член Совета Федерации Сергей Леонов предложили перенести один из выходных дней года на 31 декабря.
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Вести.Ru вчера в 10:52
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Два человека погибли в результате взрыва в пивоварне в Пятигорске

В результате взрыва, произошедшего в одной из пивоварен в Пятигорске, погибли два человека, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС по Ставрополью Олега Дегтярёва.
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Назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России

Гонорар Софии Ротару на новогодних корпоративах в декабре в Москве составляет 60 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей).
Lenta.ru вчера в 22:25
Общество

Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей

Глава города Кемерово Илья Середюк рассказал журналистам, почему было решено купить новогоднюю ель для центральной площади почти за 18 миллионов рублей.
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Второклассницу, которую выгнали с чаепития в школе в Новосибирске, избил одноклассник. Об этом рассказала сайту kp.ru мать девочки, Ирина.
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Общество

Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
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В Раде назвали консервными банками вернувшиеся на Украину корабли

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива назвал задержанные в 2018 году в Керченском проливе и позже возвращенные украинской стороне корабли консервными банками.
Газета.Ru 00:27
Общество

Мама девочки с родимым пятном на все лицо показала результат операций

Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, показала в своем аккаунте в Instagram результат операций, проведенных краснодарскими врачами.
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В Приморье застрелили казачьего атамана

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Казань возглавила рейтинг лучших городов России по качеству жизни

Ранее ГЛАС сообщал, что Санкт-Петербург занял третье место в рейтинге по качеству дорог для поездок на машине.
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Экс-президент Франции Саркози заявил об упадке Европы

Бывший президент Франции Николя Саркози в ходе дискуссии с экс-премьером Испании Хосе Аснаром на конференции в Мадриде заявил, что общие проблемы либеральных партий неотъемлемо связаны с кризисом Европы.
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«Траст» пригрозил сибирской нефтяной компании банкротством из-за дефолта

Банк «Траст» потребовал от нефтяной компании Ruspetro погашения долга и процентов в полном объеме — $370 млн, свидетельствует копия требования о досудебном урегулировании задолженности, с которой ознакомился РБК.
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Спорт

МОК прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России

Ранее WADA рекомендовало отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
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Политика

Путин приехал в резиденцию «Ала-Арча» в Бишкеке на саммит ОДКБ

Президент России Владимир Путин прибыл в резиденцию президента Киргизии "Ала-Арча", где пройдет саммит ОДКБ.
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Дональд Трамп подписал закон о правах человека и демократии в Гонконге

Президент США подписал одобренные конгрессом законы по Гонконгу.
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В Норильске пьяные подростки забили до смерти мужчину в его квартире

В Норильске двое подростков в состоянии алкогольного опьянения избили до смерти местного жителя в его квартире, злоумышленники задержаны.
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Роскачество вновь обнаружило пестициды в детском яблочном пюре

Эксперты Роскачества провели проверку 24 марок детского яблочного пюре и выявили следы пестицидов в десяти образцах.
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