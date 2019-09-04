Экономика

RT на русскомRT на русскомОрешкин рассказал о вине банков в закредитованности россиян

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что банки частично несут вину за нынешний уровень закредитованности населения. Об этом он сказал в интервью РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума.
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с чего всё началось

МЭР хочет в разы снизить стоимость банкротства физлиц, заявил Орешкин

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости.
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За долги россиян захотели наказать банки

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Минобороны подтвердило гибель пилотов разбившегося в Ставрополье Су-25

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Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
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Путин и Моди прибыли на «Звезду» на «Урагане»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень.
Вести.Ru 01:23
Происшествия

Следствие завершило расследование дела Пола Уилана

Следствие завершило расследование дела Пола Уилана, которому вменяется шпионаж, рассказал РИА Новости в среду его адвокат Владимир Жеребенков.
РИА Новости 11:37
Происшествия

В Татарстане задержали мать найденного в пакете у магазина ребенка

Известия 05:11
Политика

США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР

США назначают награду в 15 миллионов долларов за помощь в подрыве финансовых операций Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана), заявил спецпредставитель госдепа по Ирану Брайан Хук.
РИА Новости 11:38
Финансы

Задорнов: ставка ипотеки к концу 2020 года может опуститься ниже 9%

Средняя ипотечная ставка в России к концу текущего года опустится ниже 10%, а к концу следующего года есть шанс, что она будет уже ниже 9%, заявил глава группы "Открытие" Михаил Задорнов в интервью РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума.
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Нурмагомедов раскрыл план на бой с Порье

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от поединка с американцем Дастином Порье.
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Экономика

Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю

Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю - дело не ближайших лет, считает глава Минтруда Максим Топилин.
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В России выросла продолжительность жизни

Министр отметила, что скорость роста продолжительности жизни в России опережает все мировые показатели и за последние семь месяцев достигла 78,5 и 68,5 лет у женщин и мужчин соответственно.
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Навальный устроил вечеринку после приговоров участникам митинга

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Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).
RT на русском 10:36
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Госсекретарь США попросил власти ЕС отказаться от «Северного потока-2»

Госсекретарь США Майк Помпео во время встреч с будущим руководством Евросоюза поднимал тему трубопровода «Северный поток-2» и призывал европейских партнеров отказаться от проекта.
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Общество

Омская область закупит новые автомобили «скорой» и школьные автобусы

В Омскую область до конца года поступят 16 автомобилей скорой помощи и 20 школьных автобусов.
Известия 05:21
Происшествия

Суд признал виновным фигуранта дела 27 июля Коваленко

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Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России

В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».
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Политика

Путин назвал придурками рассуждающих о ненужности Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин прокомментировал мнение некоторых лиц о том, что Дальний Восток — это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний.
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Google заплатит рекордный штраф за сбор данных детей на YouTube

Google заплатит штраф в размере $170 млн за незаконный сбор видеохостингом YouTube информации о детях без согласия их родителей.
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АвтоВАЗ создал макет новой Lada Vesta FL

Компания "АвтоВАЗ" приступила к работам над проектом "посвежевшей" Lada Vesta - уже создан макет "Весты" с иным "передком", другой задней частью кузова, а также новой приборной панелью.
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Ребёнок выжил после падения с 10 этажа в Подмосковье

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Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом

Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.
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СК возбудил дело после гибели пятилетней россиянки в бассейне в Турции

Российские следователи возбудили уголовное дело после гибели пятилетней девочки из России в бассейне в Турции.
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Трактор — СКА 3:3 (3-й период)

"Трактор" в матче регулярного чемпионата КХЛ после двух периодов играет вничью со СКА — 3:3.
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«Ювентус» не заявил Манджукича и Эмре Джана на Лигу чемпионов

На групповой стадии Ювентус сыграет с Атлетико, Байером и Локомотивом.
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