Экономика

RT на русскомRT на русскомОрешкин рассказал о вине банков в закредитованности россиян

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что банки частично несут вину за нынешний уровень закредитованности населения. Об этом он сказал в интервью РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума.
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МЭР хочет в разы снизить стоимость банкротства физлиц, заявил Орешкин

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Новый браузер Mozilla Firefox блокирует отслеживание пользователей

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