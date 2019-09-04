Экономика
RT на русскомОрешкин рассказал о вине банков в закредитованности россиян
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что банки частично несут вину за нынешний уровень закредитованности населения. Об этом он сказал в интервью РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума.
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости.РИА Новости02:50
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Общество
Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом
Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.
REGNUM 00:20
Волейбол
Главный тренер сборной России Туомас Саммелвуо возглавил «Зенит»
Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо возглавил "Зенит" из Санкт-Петербурга, сообщает официальный Twitter клуба.
РИА Новости 09:17
Единоборства
Александр Емельяненко объявил, что бой с Кокляевым состоится
Емельяненко пообещал «разорвать» представителя силового экстрима аналогично своей рубашке.
Prognozist 06:34
Политика
Госсекретарь США попросил власти ЕС отказаться от «Северного потока-2»
Госсекретарь США Майк Помпео во время встреч с будущим руководством Евросоюза поднимал тему трубопровода «Северный поток-2» и призывал европейских партнеров отказаться от проекта.
РБК 08:50
Происшествия
Адвокат сообщил об окончании расследования дела в отношении Уилана
Расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана завершено.
RT на русском 11:37
Хоккей
«Трактор» проиграл СКА в овертайме
Сегодня во втором матче регулярного чемпионата на домашней арене «Трактор» в очень напряженной борьбе проиграл команде СКА из Санкт-Петербурга (примечательно, что в тренерский штаб соперника входит Анвар Гатиятулин, бывший главный тренер челябинского клуба).
Челябинский обзор 12:29
Политика
В Госдуме пригрозили Deutsche Welle лишением аккредитации в России
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России будет настаивать на личном участии представителей Deutsche Welle в обсуждении вмешательства в дела России, издание могут лишить аккредитации в России, если его сотрудник не придет на комиссию, заявил ее председатель Василий Пискарев.
Интерфакс 06:18
Происшествия
СМИ назвали должности и звания погибших при крушении Су-25 летчиков
Ранее Минобороны подтвердило гибель двух пилотов Су-25. По данным ведомства, летчики не успели катапультироваться.
РБК 13:08
Экономика
В России вновь зафиксирована дефляция
За неделю с 27 августа по 2 сентября снижение потребительских цен в России составило 0,1%, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата.
RT на русском 09:34
Политика
Песков оценил ситуацию с поставками С-400 в Индию
Российская газета 12:39
Музыка
Рэпер Xzibit выступит на бесплатном концерте в Москве
Американский рэпер Xzibit станет хэдлайнером бесплатного концерта, который пройдет 7 сентября на фестивале "Ритм моего города" на ВДНХ в Москве.
ТАСС вчера в 01:23
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru вчера в 18:53
Политика
Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском вчера в 23:47
Общество
Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг
Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на его странице в инстаграме.
РИА Новости 05:33
Авто
Jeep готовит версию внедорожника Wrangler с дизельным мотором V6
Слухи о появлении американского внедорожника Jeep Wrangler с дизельным турбомотором под капотом, стали появляться еще в феврале 2013 года.
CarsWeek.ru 07:56
Общество
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег
Замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил в интервью "Известиям" о новом способе кражи денег.
РИА Новости 01:46
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал основные факторы развития рака
В ряде случаев, развитию рака способствует чрезмерное употребление красного мяса, добавил он.
ТАСС 03:15
Шоу-бизнес
Бабушка «послала» Ивана Урганта в собственный день рождения
Телеведущий Иван Ургант в Instagram рассказал, что пришел поздравить свою бабушку, знаменитую актрису Нину Ургант, которой исполнилось девяносто лет.
Телепрограмма 07:01
Политика
Названа зарплата Зеленского за август
Президент Украины Владимир Зеленский получил в августе 2019 года 28 тысяч гривен (чуть более тысячи долларов) за работу на этой должности.
Московский Комсомолец 11:28
Политика
Украинское правительство одобрило увольнение Кличко
Ранее "РГ" писала о том, что украинский глава Владимир Зеленский потребовал снять Кличко с должности столичного градоначальника.
Российская газета 09:04
Экономика
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка
РИА Новости вчера в 07:36
Происшествия
Суд приговорил Владислава Синицу к 5 годам за твит о детях силовиков
Пресненский районный суд Москвы приговорил менеджера из Подмосковья Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима за твит о детях силовиков, передает агентство «Москва».
Медиазона вчера в 03:43
Политика
Киев предложил России вернуться к работе в СЦКК
РИА Новости 12:12
Политика
Соловьев предрек Украине новые войны
На Украине в ближайшие годы начнутся еще несколько войн, заявил телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей авторской программы на «России 1». На это обратили внимание ряд украинских изданий, в частности, сайт «Обозреватель».
Lenta.ru 12:18
Здоровье
Продолжительность жизни россиян выросла
Газета.Ru 01:14
Происшествия
Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах
Прокуратура в среду запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.
РИА Новости 12:36
Происшествия
Украинку убили во время секса в Турции
Гражданку Украины убили в Турции, когда она согласилась на секс за деньги с местным жителем.
Lenta.ru 12:16
Шоу-бизнес
Валерия отметила стройную фигуру Юлии Ковальчук
На фотографии певица идет по морскому побережью. «К бешеным перелетам и концертам - готова», — констатирует отдохнувшая за лето звезда.
Телепрограмма вчера в 19:09
Гаджеты
Google объявила о выходе Android 10
Новую версию операционной системы первыми получат владельцы смартфонов Pixel, в дальнейшем обновление станет доступно и на других устройствах, сообщается в официальном блоге компании.
Экономика сегодня вчера в 17:35