Экономика
RT на русскомОрешкин рассказал о вине банков в закредитованности россиян
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что банки частично несут вину за нынешний уровень закредитованности населения. Об этом он сказал в интервью РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума.
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с чего всё началось
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости.РИА Новости02:50
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Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
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Демографическую ситуацию на Дальнем Востоке Путин считает тревожной
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МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
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Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Тела пилотов штурмовика Су-25УБ обнаружены на месте крушения самолёта в Ставропольском крае.
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Украина готова принять участие в трехсторонних переговорах по газу с РФ и Еврокомиссией уже в сентябре, заявил новый глава министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время телефонной беседы с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.
РИА Новости 06:50
Происшествия
В Нижнем Новгороде загорелся катафалк с покойником
Припаркованный на обочине катафалк с гробом внутри загорелся в Нижнем Новгороде, пожар ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.
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Григорий Лепс перенес две операции
Известия 00:37
Экономика
Электронную систему tax free начнут тестировать в России с октября
Электронную систему tax free будут вводить поэтапно и начнут тестировать с 1 октября.
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Аксёнов предложил закрепить население Крыма и за частными клиниками
Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил закрепить население Крыма в том числе и за частными клиниками.
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В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:01
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На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
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Газета.Ru вчера в 18:53
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Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
РИА Новости вчера в 04:44
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Минтруд поддержал увеличение до трех лет включаемого в декрет стажа
Минтруд поддержал предложение увеличить с полутора до трех лет период ухода за ребенком, который включается в страховой стаж при назначении пенсии.
Известия 00:43
Гаджеты
Apple представит бюджетный iPhone впервые с 2016 года
Apple весной 2020 г. может представить новый бюджетный смартфон, сообщает Nikkei. Название и цену устройства издание не уточняет.
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Заболеваемость гриппом в России снизилась в 196 раз начиная с 1996 года и по 2018 год.
Российская газета вчера в 22:31
Фигурное катание
Алина Загитова провела тренировку в Москве
Олимпийская чемпионка 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане российская фигуристка Алина Загитова стала ведущей открытой тренировки в Москве.
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В Москве женщина попала в реанимацию из-за храпа мужа
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РИА Новости 07:27
Здоровье
В Белгородской области откроют 3 центра по борьбе с онкологией
На заседании комитета по здравоохранению и социальной политике Белгородской областной думы сообщили, что в регионе построят восемь центров амбулаторной онкологической помощи.
Московский Комсомолец 09:47
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761 сила, 2,8 секунды до сотни и 450 километров без подзарядки: раскрыт Porsche Taycan
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