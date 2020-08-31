Орешкин рассказал о восстановлении экономики после коронавируса
Восстановление экономики РФ после коронавируса должно происходить уже само по себе, шаг за шагом, заявил помощник президента России Максим Орешкин, выступая на площадке форума "Территория смыслов".В источнике
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