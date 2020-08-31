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РИА Новости
РИА Новости

Орешкин рассказал о восстановлении экономики после коронавируса

Восстановление экономики РФ после коронавируса должно происходить уже само по себе, шаг за шагом, заявил помощник президента России Максим Орешкин, выступая на площадке форума "Территория смыслов".В источнике
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Rambler News Service

Орешкин счёл экономику способной восстанавливаться самостоятельно

Rambler News Service07:38
Аргументы недели

По мнению Орешкина, Россия войдет в пятерку крупнейших экономик мира уже в этом году

Аргументы недели07:19
РИА Новости

Орешкин рассказал о восстановлении экономики после коронавируса

РИА Новости06:40
Anews

Орешкин: Россия уже в этом году войдет в ТОП-5 экономик мира

Anews06:55
Будущее России. Национальные проекты

Орешкин: поправки в нацпроекты могут включать новые меры поддержки бизнеса

Будущее России. Национальные проекты06:53
Lenta.ru

Помощник Путина отказал бизнесу в новой поддержке

Lenta.ru07:06
ПРАЙМ

Орешкин: экономика России после коронавируса должна восстанавливаться сама

ПРАЙМ06:39

«Спартак» лидирует в РПЛ впервые за 1197 дней

«Спартак» вышел на первое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после матча 6-го тура против «Арсенала» (2:1). Таким образом, красно-белые расположились на первой строчке в таблице впервые с 21 мая 2017 года, когда в сезоне-2016/17 они стали чемпионами страны.
Матч ТВ04:05
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СКР не смог предъявить обвинение Фургалу в убийстве бизнесмена

31 июля 2020 года Басманный районный суд по ходатайству СКР отменил «отказное» решение хабаровского следователя и разрешил руководителю сегодняшней следственно-оперативной группы генералу Юрию Буртовому начать следственные действия с Фургалом по делу об убийстве Зори.
Право.ру02:58
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Суд не выбрал присяжных по делу старших сестер Хачатурян

Московский городской суд не смог с первого раза отобрать присяжных заседателей по уголовному делу двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, заявил один из адвокатов девушек Алексей Липцер.
Газета.Ru07:04
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В ПАСЕ объяснили причины проведения заседания с участием Тихановской

Как сообщалось ранее, 8 сентября пройдет заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы, на котором выступит белорусский оппозиционер Светлана Тихановская, принимавшая участие в выборах президента Белоруссии.
Капитал страны06:22
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