Георгий Джикия: «Очень жду матчей сборной. Соскучился»

Обозреватель «КП» Андрей Вдовин встретился с капитаном красно-белых Георгием Джикия, чтобы спросить: как так получилось, что финишировавшая в прошлом сезоне на 7-м месте команда сейчас оставила за спиной «Зенит», оторвалась от ЦСКА на 4 очка, а от «Локомотива» - на 6.