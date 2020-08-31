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РИА Новости
РИА Новости

Орешкин рассказал о восстановлении экономики после коронавируса

Восстановление экономики РФ после коронавируса должно происходить уже само по себе, шаг за шагом, заявил помощник президента России Максим Орешкин, выступая на площадке форума "Территория смыслов".В источнике
Максим Орешкинроссийский политик
Восстановление одновременно будет означать, что какие-то компании вырастут в два раза, а какие-то закроются. Именно через такой болезненный процесс всегда происходит рост экономики и повышение ее эффективности.
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