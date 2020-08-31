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РИА Новости
РИА Новости

Орешкин рассказал о восстановлении экономики после коронавируса

Восстановление экономики РФ после коронавируса должно происходить уже само по себе, шаг за шагом, заявил помощник президента России Максим Орешкин, выступая на площадке форума "Территория смыслов".В источнике
Максим Орешкинроссийский политик
Восстановление одновременно будет означать, что какие-то компании вырастут в два раза, а какие-то закроются. Именно через такой болезненный процесс всегда происходит рост экономики и повышение ее эффективности.
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Орешкин заявил о самостоятельном восстановлении бизнеса

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Орешкин рассказал о восстановлении российской экономики

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Орешкин счёл экономику способной восстанавливаться самостоятельно

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Помощник Путина отказал бизнесу в новой поддержке

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«Должно происходить уже само по себе». Помощник президента — о восстановлении экономики России

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Орешкин: экономика России после коронавируса должна восстанавливаться сама

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Генштаб Беларуси: Соседние страны НАТО наращивают военный потенциал

Начальник главного управления Генерального штаба вооруженных сил Беларуси Руслан Косыгин в эфире телеканала ОНТ заявил о том, что сопредельные с республикой страны НАТО усиливают военный потенциал и разведывательную деятельность в непосредственной близости от границ Республики.
Российская газета17:31
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Людям с больным сердцем дали рекомендации по занятиям спортом

По словам профессора Лондонского университета, специалиста по спортивной кардиологии и лечению наследственных сердечных заболеваний Санджая Шарма, при ожирении, диабете и повышенном давлении заниматься силовыми упражнениями следует минимум три раза в неделю.
Цензуры.Нет06:24
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Лукашенко выступил против возврата к конституции 1994 года

Возврат к конституции 1994 года, предложенный оппозицией, нельзя назвать движением вперед, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 31 августа на рабочей встрече с главой Верховного суда Валентином Сукало, сообщает информационное агентство БелТА.
ИА Красная Весна05:18
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ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ru13:04
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Наследники Цоя попросили Путина не допустить выхода фильма Учителя о лидере «Кино»

В обращении, которое есть в распоряжении "Газеты.Ru", наследники называют фильм "пошлым зрелищем", которое нарушает их права, и просят Путина "безотлагательно организовать проверку" и "принять надлежащие меры".
Газета.Ru10:54
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUM09:24
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Суд отменил постановление о невиновности Фургала по делу 2004 года

Басманный суд Москвы отменил по просьбе следствия постановления о прекращении уголовного преследования экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, выданное в 2004 году, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.
Ведомости13:04
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Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости20:16
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