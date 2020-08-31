Орешкин рассказал о восстановлении экономики после коронавируса

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Восстановление экономики РФ после коронавируса должно происходить уже само по себе, шаг за шагом, заявил помощник президента России Максим Орешкин, выступая на площадке форума "Территория смыслов".