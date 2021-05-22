Стоимость липецких долгостроев равна годовому доходу города

Раскопали аудиторы и долгострой еще 1995 года - глубинный коллектор на проспекте 60 лет СССР, на который в ценах того времени было потрачено 10,9 млн рублей, но он представляет собой только яму.