Орешкин: развитие технологий сократит число бухгалтеров, переводчиков и программистов
Развитие технологий и искусственного интеллекта будет способствовать сокращению количества людей, занятых в профессиях "монотонного умственного труда" - переводчика, бухгалтера и базового программиста, считает помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин.В источнике
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Орешкин: cокращение трудоспособного населения продлится до второй половины 2020-х годов
Численность населения трудоспособного возраста в РФ будет снижаться до второй половины 2020-х годов, что негативно повлияет на рост экономики.
ТАССвчера в 12:36
Орешкин прогнозирует сокращение числа бухгалтеров, переводчиков и программистов
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Помощник президента назвал профессии, которые оказались под угрозой исчезновения
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