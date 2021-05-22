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Орешкин: развитие технологий сократит число бухгалтеров, переводчиков и программистов

Развитие технологий и искусственного интеллекта будет способствовать сокращению количества людей, занятых в профессиях "монотонного умственного труда" - переводчика, бухгалтера и базового программиста, считает помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин.В источнике

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