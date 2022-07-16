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Орешкин: российская экономика может выйти на «положительные тренды» к концу 2022 года

Помощник президента РФ Максим Орешкин ожидает, что российская экономика выйдет на определенные "положительные тренды" к концу 2022 года.
ТАСС
Помощник президента рассказал, что власти активизировали работу по восстановлению внешней торговли – и в части логистики, и в части настройки платежей.
РИА Новости
"ЦБ смягчил денежно-кредитную политику, процентная ставка снижалась, сейчас ЦБ обещает, что и на заседании 22 июля тоже будет рассмотрено решение по дальнейшему снижению процентных ставок", - указал Орешкин.
РИА Новости
"В целом сейчас так может сложиться ситуация, что где-то во II квартале следующего года инфляция в России будет значительно ниже, чем в том же Евросоюзе", – заявил Орешкин.
РЕН ТВ

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