Политика
РБКОрешкин сообщил о прогрессе на переговорах Путина и Лукашенко
Во время встречи президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко удалось достигнуть прогресса по некоторым вопросам. Об этом по итогам более чем пятичасовых переговоров заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 14:56, Ашберн
Биатлон
Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе КМ в Эстерсунде
Происшествия
Массовая авария произошла в Нижнем Новгороде
Обновлено в 19:47 Массовая авария произошла в Нижнем Новгороде, передает ТАСС.
Происшествия
Три водителя погибли в ДТП во Владимирской области
Три водителя погибли при столкновении четырёх автомобилей во Владимирской области, сообщили в региональном главке МВД России.
Футбол
Президент ЦСКА призвал главу департамента судейства РФС уволиться
Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер призвал главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) уволиться.
Общество
Запашный объяснил свои слова о желании «покрошить» фанатов
Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный объяснил, что его слова о желании "покрошить" фанатов касались тех, кто "беспределит на стадионах, начинает сталкиваться на стадионах и за ними, которые сжигают машины".
Единоборства
Энтони Джошуа и Энди Руис проведут реванш в Саудовской Аравии
Американский боксер мексиканского происхождения Энди Руис и британец Энтони Джошуа проведут бой-реванш в Саудовской Аравии.
Общество
СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ
Красикову удалось скрыться, он был объявлен в розыск в 2013 году (и также являлся фигурантом еще одного дела об убийстве).
Гаджеты
Xiaomi снизила стоимость Redmi Note 8 Pro почти на $30
Генеральный директор Redmi, Лу Вейбинг, сообщил, что стоимость смартфона Redmi Note 8 Pro снизится.
Здоровье
Центр высоких медицинских технологий будет построен в Москве
Правительством России было выделено пять миллиардов рублей для строительства Центра высоких медицинских технологий Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. Вишневского в Москве.
Политика
Порошенко призвал построить стену на границе с Россией
Экс-президент Украины Пётр Порошенко, комментируя планы Киева отделить Донбасс стеной при отсутствии прогресса на нормандском саммите, призвал вместо этого начать строительство заграждений на границе с Россией.
Политика
Зеленский поделился опасениями и ожиданиями от встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский поделился опасениями и ожиданиями от встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите «нормандской четверки» в Париже.
Здоровье
Врач предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний
Как сообщает ToDay News Ufa, диетологи рассказали, что при ряде диагнозов больным категорически противопоказана хурма.
Фигурное катание
Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду в Финале Гран-при
Французская танцевальная пара Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон победила в Финале Гран-при по фигурному катанию в Турине.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в дерби
«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Манчестер Сити» в центральном матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Армия и оружие
В США спустили на воду авианосец «Джон Ф. Кеннеди»
В США началась торжественная церемония крещения (аналог спуска на воду в России) авианосца «Джон Ф. Кеннеди» (USS John F. Kennedy).
Шоу-бизнес
Елена Летучая отпраздновала свой день рождения на Мальдивах
Телеведущая Елена Летучая отпраздновала свой 41-й день рождения в компании супруга Юрия Анашенкова на Мальдивах.
Шоу-бизнес
Брежнева в Comedy Club пошутила о романе со Светлаковым
Вера Брежнева пошутила по поводу отношений с Сергеем Светлаковым на шоу Comedy Club.
Происшествия
Спасатель скончался в результате пожара в колледже Одессы
Спасатель, упавший с большой высоты во время эвакуации людей из горящего колледжа в Одессе, скончался.
Общество
В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль
Экономика
«Нафтогаз» заявил о реальном взыскании с «Газпрома» $2 млрд
«Нафтогазу» удалось реально взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд, рассказал в интервью изданию LIGA.net предправления украинской компании Андрей Коболев.
Гаджеты
Смартфоны на Snapdragon 865 и 765G готовят 18 компаний. Какие именно?
На форуме Snapdragon Technology Summit, который недавно завершился на Гавайях, выступили ключевые партнеры Qualcomm, пообещавшие выпустить смартфоны на Snapdragon 865 и 765/765G.
Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов
Одно из наиболее авторитетных и известных экономических печатных изданий в мире Forbes составило ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов, которые суммарно заработали более миллиарда долларов в 2019 году.
Футбол
Футболисты «Байера» обыграли «Шальке» в матче чемпионата Германии
Леверкузенский "Байер" на своем поле победил гельзенкирхенский "Шальке" в матче 14-го тура чемпионата Германии по футболу.
Происшествия
Хлопок газа произошел в жилом доме в Тюмени
Один человек погиб и трое пострадали от хлопка газа в жилом доме в Тюмени.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской получила новую травму
Происшествия
Брата убитого отцом-сектантом мальчика поместили в психбольницу
В правоохранительных органах сообщили, что брата девятилетнего мальчика, которого в Екатеринбурге убил отец-сектант, поместили в психиатрическую больницу.
Общество
Историк Соколов решил написать книгу
Адвокат Александр Почуев сообщил, что обвиняемый в убийстве аспирантки историк Олег Соколов планирует написать книгу во время пребывания в московском центре психиатрии и наркологии имени Сербского.