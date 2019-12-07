Политика

РБКРБКОрешкин сообщил о прогрессе на переговорах Путина и Лукашенко

Во время встречи президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко удалось достигнуть прогресса по некоторым вопросам. Об этом по итогам более чем пятичасовых переговоров заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.
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Орешкин рассказал об итогах переговоров Путина и Лукашенко

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