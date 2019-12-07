Политика
РИА НовостиОрешкин сообщил о прогрессе на переговорах Путина с Лукашенко
Россия и Белоруссия имеют понимание, как продвигаться по спорным вопросам, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. По его словам, у сторон осталось небольшое количество спорных вопросов.
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 21:05, Ашберн
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 21:05, Ашберн
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Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
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Названы десять продуктов, помогающие гипертоникам нормализовать артериальное давление.
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Президент ЦСКА Евгений Гинер после выездного матча 19-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:1) подверг жесткой критике главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.
Политика
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В субботу в Сочи в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова покупать у Росси раз по 200 долларов, а нефть не по 63 доллара за баррель.
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Назвали попадающие под регулирование о новом документе автомобили
Отмечается, что такой документ будет выдаваться только при покупке нового авто и исключительно на добровольной основе.
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Политика
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Напомним, в сентябре Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Украина намерена согласиться на новый кредит размером около $5 млрд от МВФ.
Политика
Командование ДНР передало Киеву тело ликвидированного офицера СБУ
Представители командования Донецкой Народной Республики передали Киеву тело ликвидированного на линии соприкосновения офицера спецподразделения «Альфа» службы безопасности Украины Каплунова.
Финансы
Большинство банков РФ не стали запускать «новогодние» вклады
Большинство российских банков не стали запускать приуроченные к Новому году сезонные вклады с повышенными ставками, следует из опроса РИА Новости крупнейших российских банков и информации на их сайтах.
Политика
СНБО Украины принял сценарий реинтеграции Донбасса
На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, созванном президентом Владимиром Зеленским, был утвержден сценарий реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
Экономика
Медведев: рост ВВП России в 2019 году составит 1,3-1,5%
Рост ВВП России в этом году может составить 1,3-1,5%. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.
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Проект ExoMars-2020 стал на шаг ближе к реальности
Общество
«Миссис Земной шар» стала россиянка
В августе стало известно, что Ксения Кривко подменит на конкурсе «Миссис Земной шар» в Китае обладательницу титула «Миссис Россия 2019» Екатерину Нишанову.
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На Украине объявлен траур по погибшим в Одессе
Подозреваются два человека, передает телеканал "Россия 24". Президент Владимир Зеленский объявил 8 декабря на Украине днем траура.
Космос
На орбите белого карлика впервые открыта планета-гигант
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Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
Кино
Вышел фанатский фильм по «Ведьмаку» с русскими субтитрами
Футбол
«Мне такой трансфер представить сложно». Хавьер Рибалта — о «Ювентусе» и Миранчуке, «Зените» и Ляказетте
Программа «Инсайдеры» добралась до Санкт-Петербурга. Гостем Нобеля Арустамяна стал спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта.
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Недвижимость
Рынок жилой недвижимости ожидает стагнация
В исследовании отмечается, что 14% опрошенных ожидают, что в 2020 г. будет спад на рынке жилой недвижимости, 9% ждут восстановления, 14% - роста рынка.