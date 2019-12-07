Россия и Белоруссия имеют понимание, как продвигаться по спорным вопросам, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. По его словам, у сторон осталось небольшое количество спорных вопросов.

Орешкин сообщил о прогрессе на переговорах Путина с Лукашенко

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