Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceОрешкин спрогнозировал рекордную с 2007 года долю инвестиций в ВВП

Минэкономразвития ожидает роста инвестиций до 21,6% ВВП в 2019 году при плане 21,2%, это будет максимальным уровнем с 2007 года, при этом цель — увеличить долю инвестиций до 25% ВВП до 2024 года, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в ходе заседания правительства.
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От инвестиций ждут большего

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Парламентская газетавчера в 09:57

Имя им — регион: от глав субъектов ждут роста инвестиций

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Rambler News Serviceвчера в 07:48

Орешкин ожидает ускорение роста инвестиций в основной капитал в 2019 году

News.ruвчера в 07:46

Орешкин прогнозирует инвестиции в основной капитал в 2019 году на уровне 21,6% ВВП

ТАССвчера в 06:57
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 06:04, Вашингтон
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Супруг актрисы Лидии Вележевой актёр Алексей Гуськов заявил, что причиной неадекватного поведения его жены в самолёте стало действие снотворного.
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Число врачей сократилось в 54 регионах России

Минздрав обнаружил сокращение количества врачей: уменьшение числа медиков зафиксировано в 54 регионах, причем два субъекта за год лишились более половины врачей.
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Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате

Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
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Армию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР

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Регламентом турнира дополнительное время не предусмотрено, в серии пенальти успешнее оказался "Ливерпуль" (5:4), который и вышел в четвертьфинал.
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Зеленский устал от негатива и болезненно воспринимает критику

Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в сторону своей команды.
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В Венгрии прошли переговоры Путина и Орбана

Владимир Путин прилетел в Будапешт, где прошли переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщается на сайте Кремля.
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Американские исследователи рассказали, каким образом человеческое сердце предупреждает о развитии рака.
7 новостей 01:18
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В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата

Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.
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Рогозин сообщил о запросе NASA мест на «Союзах» в 2020-2021 годах

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Директора Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде

Следователи отпустили директора Физического института (ФИАН) РАН Николая Колачевского под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.
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Армия и оружие

Российские подлодки могут стрелять только с запада на восток

Российские подлодки в Архангельской области могут стрелять только с запада на восток.
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Появилась новая версия расстрела восьми военнослужащих в Забайкалье

Рядовой Рамиль Шамсутдинов, убивший восьмерых сослуживцев в военной части в поселке Горный в Забайкалье, пошел на преступление после издевательств старослужащих.
Lenta.ru 04:27
Политика

Зеленский назвал дату разведения сил в Петровском

Разведение сил в населённом пункте Петровское на линии соприкосновения с ДНР начнётся 4 ноября, заявил на брифинге президент Украины Владимир Зеленский.
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Общество

Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2020 год

"Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2020 год", - говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и опубликованном на сайте кабмина.
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Стало известно, когда потеплеет в Москве

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что плюсовая температура вернётся в столицу в пятницу, 1 ноября.
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Опубликовано расписание поездов через Крымский мост

В интернете опубликовано расписание первых поездов, которые начнут курсировать между материком и полуостровом в декабре 2019 года.
Российская газета 04:24
Происшествия

Минобороны назвало видео «издевательств» в Забайкалье провокацией

В Минобороны России назвали грубейшей провокацией опубликованное в СМИ видео "издевательств", происходивших якобы в Забайкальской воинской части.
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Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

Lenta.ru 03:02
Происшествия

Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом

Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.
РЕН ТВ вчера в 14:45
Общество

Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября

В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Общество

Fiat Chrysler договорился об условиях слияния с Peugeot

Договоренность о слиянии американо-итальянского автомобильного концерна Fiat Chrysler с французской компанией Groupe PSA (Peugeot Societe Anonyme).
Известия вчера в 18:30
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Конгресс США одобрил резолюцию о признании геноцида армян

Резолюция признает геноцидом массовые убийства армян в Османской империи, которые происходили с 1915 по 1923 годы.
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Предприятия не поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю

Ни одно из предприятий, входящих в нацпроект по производительности труда в России, не поддержало переход на четырехдневную рабочую неделю.
РБК 05:12
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ЦБ назвал условия допуска непрофессионалов к рынку форекс

В конце сентября первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что регулятор может рассмотреть допуск непрофессионалов при условии ограничения размера кредитного плеча (средства сверх имеющихся на счете, которые клиент берет взаймы у брокера, чтобы увеличить свою торговую позицию: например, имея на счете $1000 и получив плечо 1:50, он может заключать сделки на $50 тыс.).
РБК 00:00
Происшествия

В Томске число пострадавших в ДТП с пожарной машиной достигло 12

Как уже сообщала "РГ", сегодня на перекрестке в Томске произошло столкновение трех транспортных средств: пожарного автомобиля Урал, маршрутного автобуса ПАЗ, и автомобиля Nissan.
Российская газета вчера в 05:44
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Максим Орешкин
Российский политик
Российский политический деятель, экономист. Министр экономического развития Российской Федерации с 30 ноября 2016 года.
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