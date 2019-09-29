с чего всё началось

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что реальные доходы россиян вырастут во втором полугодии в годовом выражении на 1%. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, такой тенденции поспособствует резко снижающаяся инфляция.

Политика Жители Элисты потребовали отставки мэра из ДНР Жители столицы Калмыкии вышли на акцию с требованием отставки нового исполняющего обязанности главы города Дмитрия Трапезникова.

Политика Bloomberg узнал о тайной встрече предполагаемой дочери Путина с генетиками Этим летом ведущие российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, на которой обсуждалось редактирование ДНК, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Футбол «Спартак» уволил главного тренера Кононова «Спартак» объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера клуба.

Политика Демократы в США хотят добиться публикации разговоров Трампа с Путиным Демократы в палате представителей конгресса США намерены добиваться обнародования записей разговоров президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил в воскресенье председатель комитета по разведке нижней палаты Адам Шифф.

Шоу-бизнес Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.

Армия и оружие Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.

Гаджеты Опубликован рейтинг лучших смартфонов Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.

Происшествия Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином Актриса из сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева записала видеообращение в Instagram-сториз после задержания сотрудниками ДПС.

Политика Партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии Как сообщает РИА Новости, согласно первым данным подсчёта, на выборах с 37,2% голосов лидирует Австрийская народная партия, возглавляемая бывшим канцлером Себастьяном Курцем.

Политика Пушков прокомментировал высказывания Зеленского о Меркель Российский сенатор Алексей Пушков высказал на своей странице в Twitter критические замечания по поводу высказываний президента Украины Владимира Зеленского в адрес своих коллег – президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Происшествия Телохранителя короля Саудовской Аравии застрелили во время ссоры Личный телохранитель короля Саудовской Аравии генерал-майор Абдул-Азиз аль-Фагхем был убит во время ссоры в городе Джидда, сообщает в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на местные СМИ.

Космос Маск показал корабль для колонизации Марса Основатель американской компании SpaceX Илон Маск представил прототип многоразового космического корабля, способного перевозить грузы и космонавтов на Марс и Луну.

Игры Изобретён голосовой помощник для игр Сообщается, что для PlayStation Assist можно создать и мобильное приложение, которое будет сообщать информацию о дате и времени начала прохождения той или иной игры, количестве проведённого в ней времени и т.д. Конечно, пока это все лишь патент, и не факт, что Sony выпустит реальный продукт.

Футбол Рианчо: если я есть в планах руководства «Спартака» — это замечательно Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подал в отставку после поражения в 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Оренбурга» (1:2). Руководство клуба незамедлительно приняло отставку специалиста.

Автоспорт В Ferrari назвали причину схода Феттеля Руководитель команды Маттиа Бинотто рассказал, что стало причиной схода, и ответил, почему Себастьян не мог вернуться на пит-лейн и остановился на трассе.

Шоу-бизнес Лазарев впервые рассказал о рождении дочери Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.

Волейбол Мужская сборная Сербии выиграла чемпионат Европы Мужская сборная Сербии обыграла команду Словении в финале чемпионата Европы по волейболу.

Футбол Смолов извинился перед Семаком за слова в перерыве матча Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов извинился перед главным тренером петербургского «Зенита» Сергеем Семаком за слова, сказанные в перерыве матча 11-го тура премьер-лиги.

Армия и оружие Бывший командующий Балтфлотом сравнил ракеты «Гранит» и «Калибр» Российская крылатая ракета «Калибр» существенно быстрее и современнее ракеты из комплекса «Гранит», которую китайское СМИ назвало самым мощным оружием России в случае боевого противостояния с ВМС США.