с чего всё началось

Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года.

Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян до конца года

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Гаджеты 33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10 До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.

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Автоспорт В Ferrari прокомментировали сход Феттеля Связано это с тем, что для организаторов гонки и участников на первом месте стоит не победа, а именно безопасность.

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