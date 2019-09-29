Экономика
Газета.RuОрешкин спрогнозировал рост доходов россиян
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что реальные доходы россиян вырастут во втором полугодии в годовом выражении на 1%. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, такой тенденции поспособствует резко снижающаяся инфляция.
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с чего всё началось
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил в интервью на телеканале «Россия 1», что рост реальных доходов россиян в годовом выражении возобновится уже во втором полугодии 2019 года.Давыдов.Индексвчера в 08:44
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Экономиста рассмешил прогноз Орешкина о росте доходов россиян
Национальная служба новостейвчера в 09:01
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