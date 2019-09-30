с чего всё началось

Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года.

Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян до конца года

Общество В центре Блохина прокомментировали скандал с массовым увольнением По словам Стилиди, новая администрация не только не предлагала сотрудникам писать заявления об увольнении, но и в связи с переездом в новое здание нуждается в дополнительном персонале, включая врачей и медсестер.

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Общество В Москве начался митинг в защиту фигурантов дел о протестах В Москве, на проспекте Академика Сахарова, начался согласованный с властями митинг в поддержку фигурантов «московского дела», передает корреспондент РБК.

Гаджеты В России начался дефицит новых iPhone Самый дорогой смартфон — iPhone 11 Pro Max с объёмом памяти 512 гигабайт — стоит 131 990 рублей.

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Здоровье Глазированные сырки оказались опасными для здоровья Россиян предупредили об опасности глазированных пряников и сырков – продуктов, особенно популярных у детей.

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Общество Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».

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