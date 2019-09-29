Экономика
ТАССОрешкин спрогнозировал рост доходов россиян до конца года
Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года.
Читать в источнике
Оценить141
с чего всё началось
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил в интервью на телеканале «Россия 1», что рост реальных доходов россиян в годовом выражении возобновится уже во втором полугодии 2019 года.Давыдов.Индексвчера в 08:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Экономиста рассмешил прогноз Орешкина о росте доходов россиян
Национальная служба новостейвчера в 09:01
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 17:55, Вашингтон
Общество
ФНС предупредила о случаях мошенничества с фальшивыми уведомлениями
Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила об участившихся случаях мошенничества с уведомлениями об уплате налогов.
Ведомости 09:40
Общество
Рената Литвинова приняла участие в Неделе моды в Париже
Знаменитость приняла участие в показе модного дома Balenciaga. Видео с мероприятия она опубликовала на своей странице в Instagram.
RuNews24.ru вчера в 16:30
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 10:23
Политика
Помпео пообещал не дать Пригожину укрыться от давления США
«США позаботятся, чтобы [Евгений] Пригожин и подобные ему не могли спрятаться или чувствовать себя комфортно, пока ведут дестабилизирующую деятельность, которая угрожает интересам США, а также их союзников и партнеров», — заявил Помпео.
РБК 11:28
Гаджеты
Акция невиданной щедрости: AMD дарит AAA-игру покупателям видеокарт
Компания AMD запустила акцию, по которой покупателям видеокарт Radeon RX 5700 XT, Radeon RX 5700, Radeon RX 590, Radeon RX 580 и Radeon RX 570 предлагается на выбор одна или две игры AAA-категории.
Игромания.ру 16:08
Политика
Украинский шоумен пожаловался на русификацию Львова
Город Львов стремительно русифицируется, такое мнение высказал в эфире местного канала "НТА" известный своими русофобскими высказываниями украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый).
РИА Новости вчера в 23:36
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru 11:28
Происшествия
Прямо на работе: Раскрыты подробности взяточничества полковника ФСБ
Черкалин, находившийся на должности начальника 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ, пообещал банку «Транспортный» «общее покровительство» за ежемесячное вознаграждение в размере 50 тысяч долларов.
Рамблер 15:53
Авто
Toyota Camry обзавелась полным приводом
Компания Toyota представила полноприводную модификацию новой Camry.
MotorPage.Ru 10:05
Происшествия
Адвокаты рассказали о дополнительной экспертизе по делу Хачатурян
«Дополнительная комиссионная судебно-медицинская экспертиза (СМЭ), проведённая по постановлению следственной группы СК России, подтвердила, что насильственные действия Михаила Хачатуряна нанесли тяжкий вред здоровью его дочерей Крестины, Ангелины и Марии», — говорится в заявлении.
RT на русском 16:27
Политика
Сбежавший из Украины кум Порошенко даст показания против Трампа
Бывший кум Петра Порошенко и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, который ранее сбежал из страны, заявил о готовности выступить в американском Конгрессе и дать показания против Трампа по делу о его импичменте.
РЕН ТВ 12:23
Спорт
Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на ЧМ по лёгкой атлетике
Россиянка Мария Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике.
RT на русском 17:31
Футбол
«Витесс» Слуцкого победил «Валвейк», играя в меньшинстве
«Витесс» одержал победу над «Валвейком» в матче восьмого тура чемпионата Нидерландов. Встреча завершилась со счётом 2:1.
REGNUM 03:42
Шоу-бизнес
Наследство режиссера Марка Захарова достанется его дочери Александре
Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.
Ugpressa.ru вчера в 05:38
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 09:19
Транспорт
Ростехнадзор разрешил открыть продолжение Фрунзенского радиуса
Сотрудники Ростехнадзора проверили готовность к открытию продолжения Фрунзенского радиуса.
МР7.ру 14:49
Шоу-бизнес
Нарколог оценил видео задержания Бочкаревой с кокаином
Врач-нарколог Алексей Казанцев отреагировал на видео с задержанием актрисы Натальей Бочкаревой.
Газета.Ru 16:26
Шоу-бизнес
Мария Миронова стала мамой во второй раз
Актриса поделилась радостной новостью с поклонниками: она снова стала мамой. Роды Марии Мироновой прошли в одной из клиник Греции.
StarHit.ru 13:20
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru 12:00
Общество
С 1 октября будут запрещены хостелы в жилых домах
Согласно новому закону, жилые помещения, включая частные дома, запрещено использовать для размещения гостиниц и предоставления гражданам гостиничных услуг.
Волга-Каспий 06:36
Политика
Партия Курца одержала победу на выборах в парламент Австрии
Российская газета вчера в 16:46
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев: «Моих детей вынашивали разные суррогатные матери»
Оба раза детей для певца вынашивали суррогатные мамы. Беременность у женщин наступала с первого раза - и с Никитой, и с Анной.
Комсомольская правда 08:57
Армия и оружие
Раскрыт уникальный материал российского гиперзвукового «Циркона»
Информационному агентству Avia.pro от своего источника стало известно, что при изготовлении новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» (3М22) применяется уникальный композит из углерода и углеродного волокна.
Военное дело 28 сентября в 14:57
Политика
В США опубликовали видео удара по саудовским нефтяным объектам
Американский телеканал CBS News опубликовал эксклюзивные кадры массированного удара по нефтеперерабатывающим объектам фирмы Saudi Aramco.
Lenta.ru 05:18
Гаджеты
Память Intel Optane DC предлагает первому игроку приготовиться
Источник изображения: PC Watch Этот же источник публикует некоторые результаты тестирования модулей Optane DC в пакете приложений SPECworkstation 3.0.1 в сравнении с твердотельным накопителем Intel 760p, в отдельных случаях преимущество первых достигает десятикратной величины.
3DNews 11:12