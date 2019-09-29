с чего всё началось

Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года.

Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян до конца года

Финансы Чиновники придумали, как снизить ставку ипотеки Минфин, ЦБ, Минэкономразвития и Дом.РФ завершили работу над дорожной картой рынка ипотечных облигаций – в ней 14 пунктов, пройти их нужно до конца 2020 г. 20 сентября ее утвердил первый зампред правительства, министр финансов Антон Силуанов.

Общество Опровергнут запрет курения на балконах Постановление правительства России об изменениях в правила противопожарного режима, которое было трактовано в том числе как запрет на курение на балконах жилых домов, на самом деле не запрещает курить на балконах.

Шоу-бизнес Филипп Киркоров рассказал о похудении на 30 килограммов Филипп Киркоров рассказал журналистам о том, что сбросил 30 килограммов за короткий срок.

Происшествия Все лесные пожары в России потушены «На 00:00 мск 30 сентября на территории Российской Федерации действующих лесных пожаров нет»,— говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

Политика Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не оставит без ответа невыдачу виз США российской делегации для участия в Генассамблее ООН.

Происшествия На Курском направлении МЖД задерживаются поезда На Курском направлении Московской железной дороги по техническим причинам задерживаются поезда, сообщает Центральная пригородная пассажирская компания.

Политика Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.

Экономика Через две недели запустится новый терминал хабаровского аэропорта Строительство нового пассажирского терминала внутренних авиалиний началось в марте 2018 года.

Экономика Россияне назвали «субъективную границу» бедности Субъективная граница бедности на 11,6% выше установленного властями порога бедности — прожиточного минимума, который во втором квартале 2019 года составил 11,2 тыс. руб. Для поддержания нормального уровня жизни российской семье нужно примерно 38,1 тыс. руб. на человека, согласно результатам опроса.

Футбол «Спартак» рассматривает Карпина на должность главного тренера Московский "Спартак" рассматривает наставника "Ростова" Валерия Карпина на должность главного тренера. Об этом сообщает "Чемпионат.com".

Экономика Жителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.

Общество Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта После скандального выступления на Дне города в Самаре певец Дима Билан дал новый бесплатный концерт под названием «Самара, прости меня!».

Политика Демократы в США хотят добиться публикации разговоров Трампа с Путиным Демократы в палате представителей конгресса США намерены добиваться обнародования записей разговоров президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил в воскресенье председатель комитета по разведке нижней палаты Адам Шифф.

Происшествия В Чите из горящей пятиэтажки эвакуировали почти 70 человек К моменту прибытия сотрудников экстренных служб горела квартира на третьем этаже, к дому приставили две пожарные автолестницы, по которым спустились жильцы.

Экономика «Флеш лайт капитал» снова подала иск о банкротстве Utair Компания "Флеш лайт капитал" подала иск о банкротстве авиакомпании Utair, информация о заявлении появилась в понедельник в картотеке арбитражных дел.

Происшествия Обвиняемые по делу о взятках в СКР ознакомились с доказательствами ФСБ Обвиняемые по делу о взятках в СКР ознакомились с доказательствами ФСБ Как стало известно "Ъ", обвиняемые ФСБ в получении взятки в размере $1 млн бывшие высокопоставленные сотрудники Следственного комитета России (СКР) Александр Дрыманов, Алексей Крамаренко и Михаил Максименко ознакомились с материалами своего уголовного дела.

Политика Пушков предрек Зеленскому проблемы с Берлином после его слов о Меркель Российский сенатор Алексей Пушков считает, что украинский лидер Владимир Зеленский в ближайшем будущем может столкнуться с серьезными трениями с ФРГ после публикации стенограммы его разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Общество Гороскоп на 28 сентября: Сегодня не стоит доказывать свою правоту Гороскоп на 28 сентября 2019 года уверен — начинается благоприятный период для того, чтобы наладить непростые отношения с вашим партнером, найти компромисс.

Происшествия Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.

Общество В России изменились правила приема на работу 27 сентября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с начала следующего года при обращении за государственными услугами россияне смогут не подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе.