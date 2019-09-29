Экономика
ТАССОрешкин спрогнозировал рост доходов россиян до конца года
Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года.
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с чего всё началось
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил в интервью на телеканале «Россия 1», что рост реальных доходов россиян в годовом выражении возобновится уже во втором полугодии 2019 года.Давыдов.Индексвчера в 08:44
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МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
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Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей
По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Как уточнили в Сбербанке, снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября (кроме продукта "Военная ипотека" и "Программы государственной поддержки для семей с детьми"), составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.
РИА Новости 03:19
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости вчера в 03:26
Политика
Президентский комитет ПАСЕ приедет в Киев для консультаций
Президентский комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в ближайшее время посетит Киев для консультаций с Украиной.
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Теннис
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Индийский премьер-министр Нарендра Моди был впечатлен словами российского теннисиста Даниила Медведева после проигрыша испанскому сопернику Рафаэлю Надалю в финале турнира US Open.
iReactor вчера в 23:01
Политика
Путин прибыл в Париж на прощание с Жаком Шираком
Владимир Путин прибыл в Парижна церемонию прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком, скончавшимся 26 сентября.
BFM.ru 05:38
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Газета.Ru 28 сентября в 11:45
Политика
МИД обвинил США в визовой войне
Москва не исключает ответных визовых мер после действий Вашингтона, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Москва 24 05:25
Здоровье
На бесплатные лекарства для россиян выделят дополнительные средства
Из федерального бюджета выделят 14,5 млрд рублей в 2020 году, а также в последующие 2 года на обеспечение лекарствами россиян после инсультов, инфарктов, других острых сердечно-сосудистых заболеваний и операций на сосудах.
Петрозаводск говорит 27 сентября в 09:36
Спорт
WADA считает неслучайными искажения данных московской лаборатории
Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт рассказал, что Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории.
REGNUM 04:59
Кино
В киновселенную Marvel вернется Человек-паук
В киновселенную Marvel вернется Человек-паук. Новый фильм с его участием выйдет в 2021 году.
Aobe.ru вчера в 12:38
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Футбол
Орлов: Черчесов и Карпин не подходят на пост тренера «Спартака»
Вчера, 29 сентября, главный тренер красно-белых Олег Кононов покинул свой пост после четвертого подряд поражения команды в Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 05:27
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33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10
В октябре тестирование начнут для смартфонов серии Huawei P30, а в конце следующего месяца тестировать оболочку будут на смартфонах серии Mate 20 и P20.
Astera 05:40
Армия и оружие
Появилось новое видео атаки дронов на саудовский НПЗ
Опубликовано новое видео атаки беспилотников и крылатых ракет на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco 14 сентября.
Российская газета 03:13
Религия
Сегодня именины отмечают Веры, Надежды, Любови и Софии
Если в вашем окружении есть Веры, Надежды, Любови и Софии, а они наверняка есть, не забудьте их поздравить.
ГТРК Ярославия 02:54
Авто
Представлен доступный 8-местный минивэн от GM и SAIC
Компания General Motors в рамках совместного проекта с китайским автогигантом SAIC представила новый доступный компактвэн Wuling Hongguang Plus, который является увеличенной версией некогда популярной линейки автомобилей Wuling Hongguang, продававшейся в различных версиях.
Daily-Motor.Ru 03:15
Авто
Составлен топ-3 бюджетных иномарок для начинающих водителей
«Автоновости дня» при поддержке экспертов вторичного авторынка назвали топ-3 недорогих иномарок, отлично подходящих для роли первого авто.
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Общество
У стиральных машин нашли опасный для здоровья режим стирки
Ferra 28 сентября в 09:09
Армия и оружие
Британия пребывает в состоянии войны из-за кибератак
Глава штаба обороны Великобритании Ник Картер заявил, что страна словно пребывает в состоянии войны из-за частых кибератак со стороны России или других стран.
Газета.Ru 02:59
Политика
В Германии сочли слова Зеленского в адрес Меркель оскорбительными
Президент Украины Владимир Зеленский, который при общении с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом, сказал, что канцлер ФРГ Ангела Меркель делает недостаточно для украинской стороны, оскорбил Германию.
Газета.Ru вчера в 01:51
Армия и оружие
Адмирал рассказал о самой мощной российской противокорабельной ракете
Экс-командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев прокомментировал слова китайских СМИ о ракете «Гранит», а также рассказал о современной тактике ведения борьбы с авианосцами и кораблями охранения.
NewInform вчера в 11:25
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отметили помолвку громкой вечеринкой
Голливудская звезда Дженнифер Лопес устроила вечеринку в честь помолвки с Алексом Родригесом.
Дни24 04:23
Происшествия
В Москве двое с автоматом устроили погром в ресторане
На северо-западе Москвы дебоширы с автоматом ворвались в ресторан, передает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Российская газета 05:19
Происшествия
Первокурсник умер после урока физкультуры в Уфе
Вечерняя Москва 00:48
Шоу-бизнес
Дана Борисова пожаловалась на проблемы с лишним весом
Недавно знаменитость пожаловалась поклонникам на лишний вес. Как оказалось, телеведущая заметно поправилась.
OAnews вчера в 05:38