Экономика
ТАССОрешкин спрогнозировал рост доходов россиян до конца года
Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года.
Читать в источнике
Оценить40
с чего всё началось
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил в интервью на телеканале «Россия 1», что рост реальных доходов россиян в годовом выражении возобновится уже во втором полугодии 2019 года.Давыдов.Индекс08:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 11:34, Вашингтон
Происшествия
В Воронеже по батареям отопления пустили электроток
РИА Новости 10:25
Энергетика
«Газпром нефть» заинтересовалась синтезом алмазов из газа
В числе возможных продуктов из газа планируется изучить: синтетические алмазы, структурированный углерод, синтез газа, водород, твердые синтетические углеводороды.
Интерфакс 27 сентября в 08:53
Общество
В Москве прошел митинг в поддержку фигурантов «московского дела»
На проспекте Академика Сахарова в Москве 29 сентября проходит согласованный с мэрией митинг в поддержку политзаключенных, фигурантов дела о массовых беспорядках, а также против дела об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Ведомости 08:02
Политика
В Крыму оценили обещание Украины запустить на границе автобусы
Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда-выезда "Чонгар" и "Каланчак" и обустройства станции.
Российская газета 08:15
Общество
Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки
Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
Газета.Ru 09:33
Политика
В МИДе заявили об опасности общения мировых лидеров с Вашингтоном
США изменили форму отношений между государствами, опубликовав стенограмму телефонных переговоров президента Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 11:26
Политика
В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру
В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру, в день 78-й годовщины массового расстрела евреев.
Известия 09:18
Политика
Партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии
Как сообщает РИА Новости, согласно первым данным подсчёта, на выборах с 37,2% голосов лидирует Австрийская народная партия, возглавляемая бывшим канцлером Себастьяном Курцем.
RT на русском 11:14
Происшествия
Стали известны подробности задержания Бочкаревой с наркотиками
Бочкареву отпустили под подписку о невыезде. Сама актриса и ее представители опровергают все сообщения об инциденте.
РИА Новости 09:01
Футбол
«Локомотив» обыграл «Зенит» в матче с двумя отмененными голами
На 40-й минуте Федор Смолов головой поразил ворота гостей, но главный арбитр матча Михаил Вилков после просмотра видеоповтора взятие ворот отменил, чем вызвал саркастические замечания Смолова в перерыве игры.
Sport24.ru вчера в 14:01
Авто
Много ли драйва в Lada Granta Drive Active за 650 тысяч рублей
В начале лета появился "вседорожный" универсал Granta Cross, а теперь, несмотря на общий спад рынка, черед пришел и Granta c приставкой Drive Active.
Российская газета 11:27
Армия и оружие
Адмирал назвал самую мощную российскую ракету против кораблей
Российская крылатая ракета «Калибр» современнее и быстрее, чем «Гранит», которую, по мнению китайских СМИ, Россия может использовать против авианосцев США.
РБК 11:10
Экономика
Орешкин предложил выделить 245 млрд рублей на экспорт услуг
Министр экономического развития России Максим Орешкин предложил выделить 245 млрд рублей на экспорт услуг.
Будущее России. Национальные проекты 03:06
Происшествия
СК возбудил дело после изнасилования иностранки в парке в Балашихе
«Следственным отделом по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении 35-летней гражданки иностранного государства (ч. 1 ст. 132 УК РФ)», - рассказала О.Врадий.
Агентство Москва 08:50
Политика
Крупная делегация из представителей западных стран прибывает в Крым
Крупная делегация из стран Запада направляется в Крым для ознакомительного визита.
Народные новости вчера в 19:49
Шоу-бизнес
Миро: «Шоу Рудковской не составит конкуренцию программе Навки»
Блогер считает, что Рудковская перенесла свое шоу неслучайно, потому что ее программа просто не выдержит конкуренции с шоу олимпийской чемпионки.
Телепрограмма 00:41
Политика
Bloomberg узнал о тайной встрече предполагаемой дочери Путина с генетиками
Этим летом ведущие российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, на которой обсуждалось редактирование ДНК, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Ведомости 06:44
Авто
Изображения нового Hyundai Tucson появились в Сети
Компания Hyundai продолжает испытывать новое поколение кроссовера Hyundai Tucson на дорогах общего пользования.
Автоновости дня 27 сентября в 09:51
Политика
Иран требует от США компенсацию на $50 млрд
Иран считает, что США должны возместить иранской стороне ущерб от санкций, прежде чем вернуться к ядерной сделке.
Коммерсантъ 11:02
Хоккей
«Трактор» переиграл «Локомотив» и прервал серию поражений в КХЛ
Челябинский "Трактор" обыграл ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 10:30
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев впервые показал свою дочь
Сергей Лазарев не раз признавался, что мечтает о большой семье. Сейчас он счастлив, потому что является папой двоих детей.
Комсомольская правда 11:20
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при России
Этап «Формулы-1» ВТБ Гран-при России проводится в Сочи шестой раз. Четырежды победу в гонке одерживал Хэмилтон.
Lenta.ru 09:08
Шоу-бизнес
Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского
Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.
Deita.ru 01:10
Политика
Times: Джонсону может грозить импичмент
Британские оппозиционные партии могут запустить в отношении британского премьер-министра Бориса Джонсона редкую для Соединенного Королевства процедуру импичмента.
ТАСС 06:33
Общество
Владельцев квадрокоптеров ждут в Росавиации для регистрации дронов
Владельцев квадрокоптеров ждут в Росавиации для регистрации дронов.
Вести.Ru 27 сентября в 04:35
Футбол
«Краснодар» — «Арсенал»: стали известны стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Арсенала» на матч 11-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РПЛ.
Спорт-Экспресс 10:45
Происшествия
В Татарстане женщина с другом насиловали мужчин в сауне
В Татарстане пара насиловала незнакомцев в сауне, чтобы шантажом заставить их платить им деньги.
РИА Новости 10:57
Политика
Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков
Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.
ТАСС 05:52