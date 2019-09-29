Экономика
ТАССОрешкин спрогнозировал рост доходов россиян до конца года
Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года.
Читать в источнике
Оценить121
с чего всё началось
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил в интервью на телеканале «Россия 1», что рост реальных доходов россиян в годовом выражении возобновится уже во втором полугодии 2019 года.Давыдов.Индексвчера в 08:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7011 источников, обновлено в 04:13, Вашингтон
Здоровье
Врачи назвали первые симптомы рака печени
Волга-Медиа 00:37
Шоу-бизнес
«Первый канал» определился, кто будет вести шоу «Пусть говорят»
URA.Ru вчера в 08:55
Политика
Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян
Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Ведомости 03:59
Политика
Саакашвили намерен вернуться в Грузию в ближайшие месяцы
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что собирается вернуться на родину в ближайшие месяцы, чтобы "восстановить ее государственность".
РИА Новости 03:41
Армия и оружие
Армия России начала получать модернизированные танки Т-90М
Российские вооруженные силы уже получают современные танки Т-90М, заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков в интервью газете «Красная звезда».
Коммерсантъ вчера в 22:42
Кино
Человек-паук остался в киновселенной Marvel
Человек-паук остался в киновселенной Marvel после состоявшейся сделки правообладателя Sony со студией Кевина Файги.
Газета.Ru 27 сентября в 16:30
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотечным кредитам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
RT на русском 03:38
Политика
Партия Курца побеждает на парламентских выборах в Австрии
Ранее сообщалось, что партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии.
Газета.Ru вчера в 15:21
Футбол
«Спартак» уволил главного тренера Кононова
«Спартак» объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера клуба.
РБК вчера в 12:31
Происшествия
В Уфе после занятий физкультурой скончался студент
Российская газета 02:45
Политика
На Украине заявили об усилении позиций России
На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Национальная служба новостей вчера в 04:06
Политика
Саудовский принц объяснил, почему ПВО не смогли отразить атаки на НПЗ
Российская газета 03:52
Происшествия
Мосгорсуд приобщил видео задержания Устинова к материалам дела
Московский городской суд в понедельник приобщил видео задержания актера Павла Устинова к материалам уголовного дела в отношении него, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 03:27
Армия и оружие
Россия 4 года помогает Сирии в борьбе за мирную жизнь
В 2015 году Дамаск обратился к России за помощью, чтобы отечественные военные спасли арабскую республику.
iReactor 03:54
Общество
Определены самые здоровые российские регионы
Исследование РИА "Новости" выявило российские регионы, в которых живут приверженцы здорового образа жизни и правильного питания.
Газета.Ru 01:36
Происшествия
Дом Семшова ограбили на 20 млн рублей. Пострадала жена футболиста
В ночь с 28 на 29 сентября на дом экс-игрока сборной России в деревне Маслово было совершено нападение, в результате которого пострадала супруга футболиста – Лариса Семшова.
Sports.ru 03:59
Футбол
«Атлетико» прилетел в Москву на матч с «Локомотивом»
Бомбардир.ру 00:19
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
Актриса из сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева записала видеообращение в Instagram-сториз после задержания сотрудниками ДПС.
РИА Новости 28 сентября в 12:34
Энергетика
В Китае открыли крупное месторождение нефти
Китайская нефтегазовая компания PetroChina открыла месторождение нефти на блоке Чан 7 в бассейне Ордос в северной части Китая с запасами более 1 млрд тонн, говорится в сообщении компании.
Rambler News Service 04:03
Политика
Пресс-служба иркутского губернатора отрицает его планируемую отставку
Опубликованная РБК информация о грядущей отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко не соответствует действительности, заявил ТАСС руководитель пресс-службы главы региона Павел Добродеев.
Коммерсантъ 02:34
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Экономика
Путин утвердил повышение акцизов на вино с 2020 года
В России с 2020 года повышаются акцизы на вино. Соответствующий федеральный закон подписал президент России Владимир Путин.
REGNUM 02:43
Политика
Глава администрации Симферополя Маленко ушла в отставку
Глава администрации Симферополя Наталья Маленко досрочно сложила полномочия.
РИА Новости Крым 04:04
Экономика
В центре Москвы увеличилось число пустующих торговых помещений
Вакантность торговых помещений на центральных улицах Москвы в третьем квартале 2019 года составила 6,3% по сравнению с 4,8% в 2018 году.
ТАСС 03:36
Происшествия
Все лесные пожары в России потушены
В России потушены все лесные пожары, сообщила федеральная Авиалесоохрана. За прошедшие сутки были ликвидированы семь лесных пожаров.
Коммерсантъ вчера в 17:54
Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию
Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.
РБК 01:38
Культура
Всероссийский театральный марафон стартовал на Северном Кавказе
Россия – Культура вчера в 05:29