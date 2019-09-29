с чего всё началось

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Политика Зеленского призвали опубликовать стенограммы разговоров с Путиным На портале президента Украины были опубликованы две петиции, подписанты которых требуют обнародовать стенограммы бесед Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

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Футбол Футболист «Ростова» Зайнутдинов забил гол через 83 секунды после выхода на поле. Первым же касанием Полузащитник «Ростова» Бактиер Зайнутдинов забил гол через 83 секунды после выхода на поле в домашнем матче 11-го тура РПЛ с «Динамо».

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