Экономика
Piter.tvОрешкин спрогнозировал рост доходов россиян на 1%
Реальные располагаемые доходы россиян вырастут во втором полугодии на 1% в годовом выражении.
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с чего всё началось
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил в интервью на телеканале «Россия 1», что рост реальных доходов россиян в годовом выражении возобновится уже во втором полугодии 2019 года.Давыдов.Индекс08:44
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Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подал в отставку после поражения в 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Оренбурга» (1:2). Руководство клуба незамедлительно приняло отставку специалиста.
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Зеленского призвали опубликовать стенограммы разговоров с Путиным
На портале президента Украины были опубликованы две петиции, подписанты которых требуют обнародовать стенограммы бесед Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.
RuNews24.ru 07:40
Армия и оружие
Раскрыт уникальный материал российского гиперзвукового «Циркона»
Информационному агентству Avia.pro от своего источника стало известно, что при изготовлении новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» (3М22) применяется уникальный композит из углерода и углеродного волокна.
Военное дело вчера в 14:57
Происшествия
В Саудовской Аравии убили личного телохранителя короля
Популярный в Саудовской Аравии генерал Абдель Азиз аль-Фагм, который долгие годы являлся личным телохранителем короля Салмана ибн Абдул-Азиза ибн Абдуррахмана Аль Сауда, был убит в доме своего друга в городе Джедда.
Российская газета 05:33
Общество
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Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.
РБК 04:55
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REGNUM вчера в 16:23
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Боец ММА Мирзаев не помнит, что проиграл нокаутом
Российский боец MMA Расул Мирзаев не помнит, что в поединке с Шамилем Шахбулатовым проиграл нокаутом.
Чемпионат 27 сентября в 21:53
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Лазарев впервые рассказал о рождении дочери
Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.
Известия 12:15
Футбол
Футболист «Ростова» Зайнутдинов забил гол через 83 секунды после выхода на поле. Первым же касанием
Полузащитник «Ростова» Бактиер Зайнутдинов забил гол через 83 секунды после выхода на поле в домашнем матче 11-го тура РПЛ с «Динамо».
Sport24.ru вчера в 18:49
Политика
Путин освободил получающих матпомощь студентов от НДФЛ
Президент России Владимир Путин 29 сентября подписал закон, освобождающий студентов и аспирантов от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении материальной помощи в случае, если ее сумма за год не превышает 4 тысяч рублей, соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в воскресенье.
Интерфакс 15:21
Здоровье
Володин: главврачи государственных клиник получают больше губернаторов
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин заверил власти и жителей Саратовской области, что в отдаленных районах региона не придется закрывать ни одну больницу — напротив, медицинские учреждения будут усилены новыми кадрами.
Инфо24 27 сентября в 12:14
Общество
Полиция насчитала 20 тысяч участников согласованной акции на Сахарова
Общественный порядок на месте проведения акции охраняют сотрудники полиции и представители Росгвардии, пишет "Интерфакс".
Вести.Ru 09:24
Космос
Илон Маск презентовал корабль для межпланетных перелетов
Основатель SpaceX Илон Маск провел презентацию нового космического корабля Starship, предназначенного для многократных запусков в пределах Солнечной системы с экипажем на борту.
Интерфакс 05:07
Политика
Партия Курца побеждает на парламентских выборах в Австрии
Ранее сообщалось, что партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии.
Газета.Ru 15:21
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Немецкие СМИ считают, что Зеленский оскорбил правительство Меркель
Владимир Зеленский в разговоре с Дональдом Трампом оскорбил Берлин, заявив, что Германия ничего не делает для Киева, пишут немецкие СМИ.
Газета.Ru 15:15
Авто
Компания АвтоВАЗ напомнила о забытом проекте Lada С
После долгих исследований, целью которых являлось создание модели ВАЗ-2116 Проект C серии 100, в 2006 году дизайнер ОАО «АвтоВАЗ» Александр Колпаков начал работу над экстерьером новинки.
32CARS.ru вчера в 08:41
Экономика
Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками»
Пилотные проекты по превращению гипермаркетов «Карусель» в супермаркеты «Перекресток» показывают положительные результаты и «демонстрируют улучшение экономики каждого магазина по мере его созревания», отмечает X5.
Ведомости 26 сентября в 03:17
Футбол
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Спортсмены призвали поддерживать их команду перед первым на «Газпром Арены» матчем лиги чемпионов.
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Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru вчера в 10:41
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Женщина попала под комбайн в Новой Москве
Lenta.ru 12:18
Общество
В МВД предложили наказывать за оскорбления полицейских в интернете
Ведомство указывает, что такие изменения необходимы, чтобы защитить "неприкосновенность чести и достоинства сотрудника полиции" от распространения в интернете "сведений порочащего характера, в том числе носящих дискредитирующий характер о деятельности системы МВД России".
Интерфакс 27 сентября в 10:41
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова показала подписчикам снимок без макияжа
Анфиса Чехова не стесняется своей естественной красоты, в связи с чем смело показала подписчикам снимок без макияжа.
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Футбол
Смолов извинился перед Семаком за слова в адрес «Зенита»
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов извинился перед главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком за свои высказывания в перерыве матча между командами.
РБК 08:18
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Хэмилтон выиграл Гран-при России
Фото:twitter.com/F1 Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл гонку в Сочи в рамках этапа «Формулы-1».
Prognozist 08:54