Экономика

Piter.tvPiter.tvОрешкин спрогнозировал рост доходов россиян на 1%

Реальные располагаемые доходы россиян вырастут во втором полугодии на 1% в годовом выражении.
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с чего всё началось
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил в интервью на телеканале «Россия 1
», что рост реальных доходов россиян в годовом выражении возобновится уже во втором полугодии 2019 года.
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