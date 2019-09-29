Экономика
Piter.tvОрешкин спрогнозировал рост доходов россиян на 1%
Реальные располагаемые доходы россиян вырастут во втором полугодии на 1% в годовом выражении.
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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил в интервью на телеканале «Россия 1», что рост реальных доходов россиян в годовом выражении возобновится уже во втором полугодии 2019 года.Давыдов.Индекс08:44
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 09:55, Вашингтон
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Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
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Порядка 20 тысяч человек участвуют в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.
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«Сегодня во время патрулирования улиц в городе Макеевка патрулём Народной милиции ДНР обнаружено самодельное взрывное устройство», — заявил он.
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Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 09:19
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В России в 2020 году пройдет первая цифровая перепись населения
Росстат на "Цифровом прорыве" Конкурс "Цифровой прорыв" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей" - стартовал 3 апреля.
ТАСС 07:42
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Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких
Известный советский и российский режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.
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Футболисты казанского «Рубина» сыграли вничью с «Уфой» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 09:04
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Логотип Apple в iPhone и MacBook начнет светиться и менять цвет
Накануне американская компания запатентовала логотип в смартфонах и ноутбуках, который в зависимости и от уведомлений будет светиться и менять цвет.
Astera 27 сентября в 17:25
Общество
На Урале тренера по кикбоксингу уволили из-за эротических фото
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Газета.Ru 03:43
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Актриса Бочкарева отрицает свое задержание с кокаином
Коммерсантъ вчера в 12:14
Общество
В России ввели новый документ для приема на работу
Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.
РБК 04:55
Армия и оружие
Адмирал назвал самую мощную российскую противокорабельную ракету
Российская крылатая ракета "Калибр" современнее и быстрее, чем "Гранит", которую китайские СМИ назвали главным оружием России против авианосцев США, заявил РИА Новости бывший командующий Балтийском флотом адмирал Владимир Валуев.
РИА Новости 09:29
Музыка
Рэпер L’One больше не сможет исполнять свои песни
Телепрограмма вчера в 04:12
Армия и оружие
Североморск встретил из арктического похода отряд боевых кораблей
Церемония встречи отряда боевых кораблей Северного флота после выполнения задач арктического похода по морям Северного Ледовитого океана состоялась 29 сентября в главной базе Северного флота в Североморске, сообщает Мурманский вестник.
Красная весна 08:41
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости вчера в 08:57
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В Симферополе автомобиль после ДТП влетел в подземный переход
"По предварительной информации, водитель автомобиля Renault, 29-летний житель Симферополя, двигаясь на значительной скорости не справился с управлением и допустил столкновение с двигавшимся прямо во встречном направлении автомобилем КІА, который после удара был отброшен за пределы проезжей части и упал в проем подземного перехода, находящегося в районе перекрестка", - говорится в сообщении.
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Bloomberg увидел угрозу российской нефтедобыче из-за потепления
Таяние вечной мерзлоты представляет угрозу российской нефтедобыче. С такой позицией выступил аналитик Bloomberg Джулиан Ли.
Газета.Ru 07:20
Происшествия
Два человека погибли после падения автомобиля в Москву-реку
В Москве в результате падения автомобиля в Москву-реку погибли два человека. об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:55
Армия и оружие
Военные самолёты США провели разведку у берегов Крыма
Возле берегов Крыма были замечены самолёты американских ВМС. Информацию об этом распространил мониторинговый проект PlaneRadar.
News.ru вчера в 16:41
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Индийский посадочный модуль «Викрам» исчез с Луны
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Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении правительства Меркель
Позднее Зеленский заявил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес французского коллеги Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые он сделал в ходе телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.
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Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что страну будут помнить в контексте не очень приятных вещей.
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На Украине подсчитали убытки морских портов после потери Крыма
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Политика
На Украине заявили об усилении позиций России в мире
На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
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Шоу-бизнес
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В небе Подмосковья засняли необычный объект
Жители поселка Калининец городского округа Селятино в Наро-Фоминске запечатлили странный объект, который застыл в небе.
Газета.Ru 07:01
Политика
Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков
Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.
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