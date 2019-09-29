с чего всё началось

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что реальные доходы россиян вырастут во втором полугодии в годовом выражении на 1%. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, такой тенденции поспособствует резко снижающаяся инфляция.

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