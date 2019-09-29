Экономика

ТАССТАССОрешкин спрогнозировал рост доходов россиян до конца года

Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать143
с чего всё началось
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил в интервью на телеканале «Россия 1
», что рост реальных доходов россиян в годовом выражении возобновится уже во втором полугодии 2019 года.
Давыдов.Индекс08:44

Подробнее о событии

Орешкин предрек россиянам рост доходов до конца года

Телеканал 360°10:10

Глава Минэкономразвития сообщил о росте доходов россиян

РЕН ТВ08:40

В правительстве заявили, что доходы россиян начнут расти в ближайшее время

Вести.Ru06:38

Орешкин дал прогноз по росту доходов россиян

RT на русском08:19

Глава Минэкономразвития пообещал реальный рост доходов граждан в этом году

Говорит Москва07:25

Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян во II полугодии на 1%

РИА Новости07:25

Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян до конца года

ТАСС08:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 16:12, Вашингтон
Футбол

«Спартак» сделал предложение Гаттузо

Несмотря на финансово выгодное предложение "Спартака", Гаттузо предпочитает вернуться в Серию А. Напомним, после воскресного поражения от "Оренбурга" (1:2) тренерский мостик "Спартака" покинул Олег Кононов, который проработал с командой только десять месяцев.
Евро-футбол.ру 15:30
Политика

Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении правительства Меркель

Позднее Зеленский заявил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес французского коллеги Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые он сделал в ходе телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.
РИА Новости вчера в 23:58
Экономика

США сами подтолкнули Россию к дедолларизации

Неожиданные последствия санкций По мнению СВNС, Вашингтон самостоятельно подтолкнул Москву к избавлению от своей валюты, попробовав задушить экономику России с помощью доллара.
Политическая Экспертиза 08:43
Шоу-бизнес

Лазарев впервые рассказал о рождении дочери

Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.
Известия 12:15
Волейбол

Российские волейболистки завоевали бронзу на Кубке мира

Золотая медаль на Кубке мира досталась команде из Китая, второе место заняли представительницы США, и третьими на пьедестале почета стали волейболистки из России.
Inc-news.ru 14:19
Футбол

Болельщики «Спартака» призывают Кононова покинуть клуб

РИА Новости 10:09
Политика

Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков

Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.
ТАСС 05:52
Наука

Выявлена опасность чайных пакетиков

Дни.ру 27 сентября в 04:06
Армия и оружие

Ополченец ДНР погиб, помогая мирным жителям укрыться от обстрела ВСУ

Отмечается, что военнослужащий ДНР помогал мирным жителям укрыться от внезапно начавшегося обстрела со стороны ВСУ с применением 82-мм минометов и стрелкового оружия.
ИА Новороссия 15:04
Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 09:40
Политика

Семья Ширака запретила Ле Пен присутствовать на церемонии прощания

Известия 14:01
Общество

Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки

Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
Газета.Ru 09:33
Происшествия

Полиция Петербурга поднята по тревоге. Ищут вандала, оскорбившего Путина и Русский музей

Как стало «Фонтанке», нехорошая запись появилась под кованой оградой Русского музея примерно в 16.00 воскресенья, 29 сентября.
Фонтанка.Ру 13:42
Политика

Курц заявил о победе своей партии на парламентских выборах в Австрии

Председатель Австрийской народной партии Себастьян Курц после публикации первых предварительных итогов выборов в Национальный совет Австрии заявил о победе своей партии.
RT на русском 13:38
Общество

Билан извинился перед самарцами за неудачный концерт

ТАСС 12:22
Футбол

«Спартак-2» проиграл «Шиннику» в гостевом матче ФНЛ

Чемпионат 09:54
Политика

Зеленский все-таки приехал в Бабий Яр

По неизвестным причинам Зеленский пропустил официальные мероприятия по чествованию жертв трагедии Бабьего Яра, но позже приехал к мемориалу в частном порядке.
Вести.Ru 14:23
Футбол

Гол Черышева принес «Валенсии» победу над «Атлетиком»

Спорт-Экспресс вчера в 09:00
Происшествия

В украинских Черновцах родились сиамские близнецы

На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.
REGNUM вчера в 16:23
Происшествия

Режиссер «Счастливы вместе» не поверил в задержание актрисы Бочкаревой

Режиссер сериала «Счастливы вместе» Георгий Дронов прокомментировал задержание актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками.
Известия 08:15
Авто

Компания АвтоВАЗ напомнила о забытом проекте Lada С

После долгих исследований, целью которых являлось создание модели ВАЗ-2116 Проект C серии 100, в 2006 году дизайнер ОАО «АвтоВАЗ» Александр Колпаков начал работу над экстерьером новинки.
32CARS.ru вчера в 08:41
Политика

NYT: Трамп пытался обвинить Украину во вмешательстве в выборы

Президент США Дональд Трамп искал доказательства того, что Украина причастна к попыткам вмешательства в американские выборы, несмотря на выводы разведки и Минюста о причастности России.
Дождь 04:27
Шоу-бизнес

Дмитрий Борисов продолжит вести «Пусть говорят» на Первом канале

NewInform вчера в 11:08
Экономика

Путин подписал закон об акцизах на многоразовые электронные сигареты

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который вносит изменения в Налоговый кодекс РФ - согласно им, подакцизными товарами станут многоразовые электронные сигареты, а также устройства для нагревания табака, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 15:26
Экономика

Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг

Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
Российская газета 03:24
Происшествия

Девушка устроила фотосессию в форме в московском ОВД

Девушка устроила фотосессию в полицейской форме в одном из районных отделов полиции Москвы.
Известия 14:58
Наука

Как выглядят новорожденные тигрята

Благодарим за видео пользователя YouTube Олег Зубков ЧЕЛОВЕК ЛЕВ.
Популярная механика 07:19
Общество

В России ввели новый документ для приема на работу

Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.
РБК 04:55
Театры

Ушла легенда: умер Марк Захаров

Из жизни ушел народный артист, режиссер «Обыкновенного чуда» и «Формулы любви» Марк Захаров.
Tricolor TV Magazine вчера в 06:13
Политика

У Ницой из-за русскоязычного таксиста «онемели руки и ноги»

Раздав "диагнозы", писательница приписала, что, услышав отказ разговаривать по-украински, она не чувствует себя здоровой: у Ницой онемели руки и ноги.
Вести.Ru 10:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное