с чего всё началось

Реальные располагаемые доходы россиян вырастут во втором полугодии на 1% в годовом выражении.

Космос «Роскосмос» вдвое сократит число пилотируемых запусков к МКС Россия отправит к Международной космической станции в 2020 году всего два пилотируемых корабля "Союз", в отличие от четырех запусков в предыдущие годы, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов одного из предприятий госкорпорации - страхового брокера "РК-Страхование".

Футбол ФИФА обязала «Кардифф» заплатить «Нанту» за трансфер погибшего Салы Комитет по статусу игроков ФИФА вынес решение по поводу трансфера аргентинского форварда Эмилиано Салы, который погиб в авиакатастрофе в начале 2019 года.

Политика Большинство дел о неуважении к власти завели из-за слов в адрес Путина Более половины дел, заведенных по закону о неуважении к власти, связаны с высказываниями в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина.

Футбол Около 100 болельщиков поддержат «Атлетико» в игре с «Локомотивом» Испанский клуб в Москве поддержат около 100 болельщиков, сообщает ТАСС. «Локомотив» выделил один сектор для болельщиков гостей.

Армия и оружие Раскрыт уникальный материал российского гиперзвукового «Циркона» Информационному агентству Avia.pro от своего источника стало известно, что при изготовлении новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» (3М22) применяется уникальный композит из углерода и углеродного волокна.

Финансы Подсчитан объем «серых» зарплат в России «Феномен "серого" фонда оплаты труда является ключевым с точки зрения создания диспропорций в уровнях налоговой нагрузки между "белой" и "серой" экономиками», — говорится в документе.

Здоровье Популярное лекарство от изжоги отзывают из аптек по всему миру Вопрос об использовании препаратов с действующим веществом ранитидин, применяемым для лекарств от изжоги, поднялся после обнаружения в нем Н-нитрозодиметиламина (NDMA) – потенциального канцерогена.

Финансы Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.

Общество Штраф для уклонистов от армии могут увеличить в шесть раз В России могут увеличить в шесть раз штраф для тех, кто уклоняется от службы в армии.

Гаджеты WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах С 1 февраля 2020 года WhatsApp перестанет поддерживать мессенджер на устаревших операционных системах, сообщается в блоге разработчиков.

Шоу-бизнес Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.

Экономика Санкции США ударили по судовладельцу танкеров «Ямал СПГ» Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco, введенные 25 сентября, ударили по проекту «Новатэка» «Ямал СПГ», сообщает газета «Коммерсантъ».

Общество Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.

Происшествия Глава УФСБ по Москве рассказал о возможных связях судей с рейдерством Начальник Управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев написал письмо в прокуратуру, в котором рассказал о возможном содействии судей юристу Кантемиру Карамзину, подозреваемому в рейдерских захватах.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 октября 2019 года С 1 октября в России вступают в силу новые законы и правила.

Политика Зеленский отказался проводить расследования по приказу из-за границы Власти Украины не будут вести расследований по приказам из других стран, заявил президент Владимир Зеленский.

Авто Geely построит завод для производства летающих автомобилей Компания Geely приняла решение построить завод, на котором будут собираться летающие автомобили Terrafugia.

Космос Уникальный комплекс мониторинга лесов показал себя в Хабаровском крае Благодаря внедрению уникального комплекса мониторинга лесов в Хабаровском крае удалось существенно сократить объемы незаконных рубок.

Недвижимость Сбербанк снизил ставку по ипотеке Сбербанк с начала октября снизил на 0,3 процентного пункта ставку по большинству видов ипотечных кредитов, теперь минимальная ставка составит 7,3% годовых.

Армия и оружие Авианосец ВМС США попал в окружение китайских кораблей Авианосец ВМС США "Рональд Рейган", который вошел в акваторию Южно-Китайского моря для повышения милитаризации региона, а также демонстрации военной силы Соединенных штатов, попал в окружение пяти военных кораблей Китая.

Политика «Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке В своем Instagram "Мисс Украина - 2019" написала, что у каждого человека должна быть свобода выбора, и что она имеет право излагать свои мысли на каком хочет языке.

Здоровье Скворцова рассказала о проблемах частных клиник В России имеют лицензии на оказание медицинской помощи около 69 тысяч частных медорганизаций, из них лишь 10-13% имеют постоянный собственный штат сотрудников и работают с учетом критериев качества, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.