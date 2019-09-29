Экономика
РИА НовостиОрешкин спрогнозировал рост доходов россиян во II полугодии на 1%
По данным Росстата, опубликованным в июле, реальные располагаемые доходы россиян (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию), в первом полугодии снизились на 1,3% в годовом выражении, во втором квартале спад замедлился до 0,2% с 2,5% в первом.
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Футбол
Ставка на Понсе и Бакаева. Кто сыграет за «Спартак» против «Оренбурга»
Второй кандидат на усиление — Гулиев (особенно если "Спартак" поведет в счете).
Спорт-Экспресс 06:30
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Актрису Наталью Бочкареву, сыгравшую в сериале "Счастливы вместе", задержали с 0,69 г кокаина.
Газета.Ru вчера в 11:45
Энергетика
Bloomberg увидел угрозу российской нефтедобыче из-за потепления
Таяние вечной мерзлоты представляет угрозу российской нефтедобыче. С такой позицией выступил аналитик Bloomberg Джулиан Ли.
Газета.Ru 07:20
Космос
Илон Маск презентовал корабль для межпланетных перелетов
Основатель SpaceX Илон Маск провел презентацию нового космического корабля Starship, предназначенного для многократных запусков в пределах Солнечной системы с экипажем на борту.
Интерфакс 05:07
Политика
Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении правительства Меркель
Позднее Зеленский заявил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес французского коллеги Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые он сделал в ходе телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.
РИА Новости вчера в 23:58
Футбол
ЦСКА обыграл «Урал» в матче РПЛ
Коммерсантъ 06:29
Политика
Украина возобновит пассажирское сообщением с Крымом
Министр не уточнил, какие именно пассажирские перевозки будут осуществляться между Украиной и Крымом - автобусные или железнодорожные.
Газета.Ru 04:17
Здоровье
Диетолог из Германии дал гипертоникам рекомендации по питанию
В результате работы учёный дал несколько рекомендаций по профилактике гипертонии, атеросклероза и старческих деменций.
OAnews 26 сентября в 10:52
Автоспорт
На Гран-при России «Формулы-1» в Сочи продано 37 тысяч билетов
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил о количестве проданных билетов на российский этап «королевских гонок» в Сочи.
Кубанские новости вчера в 09:30
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Происшествия
Два человека погибли после падения автомобиля в Москву-реку
В Москве в результате падения автомобиля в Москву-реку погибли два человека. об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:55
Общество
В России ввели новый документ для приема на работу
Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.
РБК 04:55
Авто
В России найдена Lada Priora с пробегом в миллион километров
За 36 месяцев автомобиль проехал миллион километров, на днях одометр обнулился.
Интермонитор.ру 27 сентября в 06:30
Политика
Зеленского призвали опубликовать стенограммы бесед с Путиным
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом опубликовать стенограммы телефонных переговоров украинского лидера с его российским коллегой Владимиром Путиным.
RT на русском 06:09
Киберспорт
Warface: новый класс персонажа и планы по развитию игры до конца года
Игромания.ру вчера в 08:01
Происшествия
В Симферополе автомобиль после ДТП влетел в подземный переход
"По предварительной информации, водитель автомобиля Renault, 29-летний житель Симферополя, двигаясь на значительной скорости не справился с управлением и допустил столкновение с двигавшимся прямо во встречном направлении автомобилем КІА, который после удара был отброшен за пределы проезжей части и упал в проем подземного перехода, находящегося в районе перекрестка", - говорится в сообщении.
РИА Новости 06:08
Общество
Названы полезные для здоровья сердца продукты
Известия 00:18
Общество
Скончался писатель Вячеслав Пьецух
Профиль 06:33
Происшествия
Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством
О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.
РБК вчера в 07:33
Происшествия
В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля
Личный телохранитель короля Саудовской Аравии, бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм убит в Саудовской Аравии во время бытового конфликта.
Известия 03:54
Футбол
Смолов извинился перед Семаком за критику во время матча с «Зенитом»
Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов извинился за свои критические высказывания по поводу работы арбитров в матче 11-го тура РПЛ с «Зенитом».
News.ru 08:17
Общество
В небе Подмосковья засняли необычный объект
Жители поселка Калининец городского округа Селятино в Наро-Фоминске запечатлили странный объект, который застыл в небе.
Газета.Ru 07:01
Музыка
Борис Гребенщиков представил песню «Вечерний М»
28 сентября лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков представил новую композицию под названием "Вечерний М".
Культуромания 06:03
Футбол
Джанлуиджи Буффон: «Благодарен жизни, что пока не выиграл ЛЧ»
В составе «Ювентуса» Буффон девять раз становился чемпионом Италии, выиграл четыре Кубка Италии и три раза играл в финале Лиги чемпионов.
Sportbox.RU 07:33
Шоу-бизнес
20-летняя дочь Агутина и Варум в кружевном наряде сразила всех наповал
Накануне Леонид Агутин опубликовал в личном микроблоге редкую фотографию 20-летней наследницы. Девушка произвела настоящий фурор в Сети.
Дни.ру вчера в 21:19