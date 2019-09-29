Экономика
РИА НовостиОрешкин спрогнозировал рост доходов россиян во II полугодии на 1%
По данным Росстата, опубликованным в июле, реальные располагаемые доходы россиян (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию), в первом полугодии снизились на 1,3% в годовом выражении, во втором квартале спад замедлился до 0,2% с 2,5% в первом.
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Эррол Спенс победил Шона Портера раздельным решением
Allboxing.ru 01:46
Политика
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
"После тщетных многочисленных предупреждений полиция применила слезоточивый газ и будет применять необходимую силу для разгона протестующих", — говорится в заявлении.
РИА Новости 03:03
Общество
Скончался русский писатель Вячеслав Пьецух
Русский писатель Вячеслав Пьецух умер в воскресенье в возрасте 72-х лет. Трагическую новость сообщил друг литератора Владимир Салимон.
Политическая Экспертиза 07:33
Общество
Фрегат «Адмирал Макаров» прибыл на греческий остров Корфу
Сегодня фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» прибыл в порт Керкира на греческом острове Корфу.
Вести Севастополя 27 сентября в 02:15
Политика
Украина возобновит пассажирское сообщением с Крымом
Министр не уточнил, какие именно пассажирские перевозки будут осуществляться между Украиной и Крымом - автобусные или железнодорожные.
Газета.Ru 04:17
Кино
ВВС выпустит мини-сериал «Война миров»
Британская телерадиокомпания BBC готовится выпустить научно-фантастический мини-сериал «Война миров» — по одноименному роману английского писателя Герберта Уэлса.
REGNUM 06:44
Общество
В России ввели новый документ для приема на работу
Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.
РБК 04:55
Футбол
«Витесс» Слуцкого в меньшинстве переиграл «Валвейк»
С 49-й минуты «Витесс» играл в меньшинстве после удаления Юлиана Леливельда, однако это не помешало команде вырвать победу.
Bookmaker-ratings.ru 08:08
Космос
Американцы провели космические испытания водно-плазменного двигателя
Согласно заявлению руководителя Momentus Михаила Кокорича, орбитальные тесты показали, что технология водно-плазменного двигателя может быть полезной и востребованной.
Naked Science вчера в 10:58
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Актрису Наталью Бочкареву, сыгравшую в сериале "Счастливы вместе", задержали с 0,69 г кокаина.
Газета.Ru вчера в 11:45
Общество
В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах
26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС вчера в 07:17
Общество
В столице начался митинг в поддержку фигурантов «московского дела»
Полиция обеспечивает меры безопасности в центре Москвы, где в воскресенье проходит согласованный с властями митинг "Отпускай" в поддержку фигурантов "московского дела".
Интерфакс 07:58
Гаджеты
Опубликован рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости вчера в 18:55
Политика
Bloomberg узнал о тайной встрече предполагаемой дочери Путина с генетиками
Этим летом ведущие российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, на которой обсуждалось редактирование ДНК, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Ведомости 06:44
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Политика
Депутаты бундестага призвали к снятию санкций с России
Представители сразу нескольких фракций парламента Германии призвали ослаблять санкции против России, сообщает телеканал "Царьград".
Народные новости вчера в 04:21
Происшествия
Два человека погибли после падения автомобиля в Москву-реку
В Москве в результате падения автомобиля в Москву-реку погибли два человека. об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:55
Гаджеты
Логотип Apple в iPhone и MacBook начнет светиться и менять цвет
Накануне американская компания запатентовала логотип в смартфонах и ноутбуках, который в зависимости и от уведомлений будет светиться и менять цвет.
Astera 27 сентября в 17:25
Политика
В Госдуме назвали знаковым приезд в Крым западной делегации
Приезд в Крым крупной западной делегации является знаковым событием, приближающим международное признание российского полуострова, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
РИА Новости 08:10
Происшествия
Машина влетела в подземный переход в центре Симферополя
Один человек погиб и еще двое пострадали в результате вылета автомобиля в подземный переход в центре Симферополя после ДТП.
Известия 06:52
Футбол
ЦСКА стал лидером чемпионата России
Lenta.ru 06:21
Политика
Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении правительства Меркель
Позднее Зеленский заявил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес французского коллеги Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые он сделал в ходе телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.
РИА Новости вчера в 23:58
Политика
На Украине заявили об усилении позиций России в мире
На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Газета.Ru вчера в 22:58
Космос
Ученые из США нашли в Солнечной системе признаки черной дыры
Специалисты нашли признаки существования черной дыры, которая образовалась в период зарождения Солнечной системы.
Дни24 вчера в 09:53
Хоккей
«Эдмонтон» не предложил контракт Бурдасову
Sports.ru вчера в 12:50
Политика
Курц уверен в победе своей партии на парламентских выборах в Австрии
Председатель консервативной Австрийской народной партии (АНП) и главный претендент на пост канцлера Австрии Себастьян Курц проголосовал в воскресенье на выборах в Национальный совет (нижняя палата парламента) и выразил уверенность в победе своей партии.
ТАСС 07:40
Автоспорт
Никита Мазепин попал в аварию на первом круге гонки «Формулы-2» в Сочи
Российский пилот команды ART Grand Prix Никита Мазепин попал в аварию на первом круге гонки «Формулы-2».
ЮГ Times 07:10