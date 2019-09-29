Экономика

РИА НовостиРИА НовостиОрешкин спрогнозировал рост доходов россиян во II полугодии на 1%

По данным Росстата, опубликованным в июле, реальные располагаемые доходы россиян (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию), в первом полугодии снизились на 1,3% в годовом выражении, во втором квартале спад замедлился до 0,2% с 2,5% в первом.
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Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян во II полугодии на 1%

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Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян во II полугодии на 1%

РИА Новости07:25

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Максим Орешкин
Российский политик
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