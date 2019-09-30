с чего всё началось

Доходы жителей России во втором полугодии в годовом выражении повысятся на процент. Такое мнение выразил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Министр рассказал, что способствовать росту будет резко снижающаяся инфляция.

Общество В центре Блохина уволили и.о. завотделения Заместителя директора НИИ детской онкологии и гематологии (подведомственное учреждение НМИЦ имени Н.Н.Блохина) профессора, д.м.н. Георгия Менткевича уволили с должности и.о. заведующего отделением.

Экономика Санкции США ударили по судовладельцу танкеров «Ямал СПГ» Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco, введенные 25 сентября, ударили по проекту «Новатэка» «Ямал СПГ», сообщает газета «Коммерсантъ».

Культура Коллектив «Ленкома» просит назначить худруком театра Марка Варшавера Коллектив театра "Ленком" обратился к министру культуры России и департаменту культуры Москвы с просьбой назначить Марка Варшавера директором - худруком театра, сообщил РИА Новости глава общественного объединения "Столичный цех деятелей культуры" Лев Ланцман.

Экономика На сокращение чиновников в России потратят почти 5 млрд рублей В ближайшие три года на увольнение федеральных чиновников планируют потратить 4,8 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минфине.

Происшествия Ъ: полковник ФСБ получал взятки возле работы в центре Москвы Бывший начальник банковского отдела управления "К" Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Кирилл Черкалин получал взятки через посредника, который в свою очередь брал деньги возле работы в центре Москвы.

Шоу-бизнес У Сергея Лазарева родилась дочь 29 сентября стало известно, что у Сергея Лазарева родилась дочь. Как мы понимаем, дочь родилась тем же путём, что и сын.

Армия и оружие В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.

Кино На НТВ вышел сериал про ангарского маньяка Сериал создан по мотивам реального расследования преступлений серийного убийцы Михаила Попкова — милиционера из Ангарска, бывшего оперативного дежурного, более известного как «ангарский маньяк».

Происшествия Воспитанница дома-интерната на Сахалине умерла от ожогового шока В Тымовском районе Сахалина в доме-интернате для умственно отсталых детей воспитанница умерла от ожогов после принятия ванны с кипятком.

Футбол Экс-футболист «Спартака» Юран выразил готовность возглавить команду Бывший футболист и тренер «Спартака» Сергей Юран заявил, что готов возглавить команду.

Политика Белоруссия считает бессмысленным размещение российской военной базы Размещение российской военно-воздушной базы в Белоруссии не имеет никакого смысла, заявил в интервью РБК министр иностранных дел республики Владимир Макей.

Футбол Новый игрок «Ростова» Павел Мамаев рассказал о жизни в тюрьме Новый полузащитник ФК «Ростов» Павел Мамаев рассказал о том, как провёл год в тюрьме.

Политика Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Музыка Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».

Политика В Кремле назвали условия публикации стенограмм бесед Путина и Трампа Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Шифф ранее дал интервью телеканалу NBC, в котором объяснил намерения эти демократов "необходимостью обеспечить национальную безопасность США и выяснить, подрывал ли президент Трамп во время бесед с другими лидерами, в особенности с Путиным, безопасность США, рассчитывая извлечь личную пользу для своей кампании".

Экономика Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.

Игры Ретроконсоль Atari VCS будет поддерживать потоковый сервис Antstream На момент запуска владельцы консоли получат эксклюзивный доступ к 50 классическим играм Atari.

Футбол Тедеско возглавит «Спартак» после паузы на матчи сборных Не исключается вариант, при котором о назначении Тедеско будет объявлено во время паузы на матчи национальных сборных.

Общество В Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге закрыли во вторник утром в связи с возможным подъемом уровня воды до опасных значений, говорится в сообщении Дирекции КЗС.

Шоу-бизнес Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.

Шоу-бизнес Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграли свадьбу Джастин Бибер официально женился на Хейли Болдуин еще в сентябре прошлого года, но торжество в честь этого события звезды устроили только сейчас.

Происшествия В Купчино каршеринг сбил трех пешеходов на «зебре» Вечером 30 сентября во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП, в котором пострадали три пешехода, их сбил автомобиль каршеринга.

Здоровье 16 ФАПов ввели в эксплуатацию в Забайкалье 16 фельдшерско-акушерских пунктов появилось в Забайкалье в 2019 году.