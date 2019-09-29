с чего всё началось

Реальные располагаемые доходы россиян вырастут во втором полугодии на 1% в годовом выражении.

Политика Глава украинской делегации в ПАСЕ потребовала не игнорировать Россию Диалог между Москвой и Киевом должен продолжаться, поскольку отказ от общения "ни к чему хорошему" не приведет, заявила глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизавета Ясько.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева отреагировала на фотографию дочери Сергея Лазарева Примечательно, что только в телевизионном проекте «Секрет на миллион» на телеканале НТВ Лазарев сообщил, что у него есть дочка Аня, которой уже один год.

Культура Новым худруком «Ленкома» может стать директор театра Сменить Марка Захарова на должности художественного руководителя "Ленкома" может директор Марк Варшавер.

Политика Путин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Шираком Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.

Происшествия В Москве дорожный конфликт завершился стрельбой На северо-западе российской столицы авария с участием двух иномарок перешла в конфликт их владельцев, который разрешился с помощью травматического оружия.

Шоу-бизнес Нарколог оценил поведение Бочкаревой при задержании с наркотиками Врач-нарколог Алексей Казанцев прокомментировал видео с задержанием Натальи Бочкаревой, у которой обнаружили кокаин.

Происшествия Гастарбайтера обвинили в изнасиловании россиянки и ее семилетнего сына Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об изнасиловании 48-летней москвички и ее семилетнего сына рабочим из Белоруссии.

Футбол Игорь Шалимов назначен главным тренером «Ахмата» Шалимов на посту главного тренера "Ахмата" сменил Рашида Рахимова, ушедшего в отставку в понедельник после поражения от "Сочи" (0:2) в матче 11-го тура Российской премьер-лиги.

Спорт Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, сообщает ТАСС.

Политика США расширили санкционные списки россиян США расширили санкции против российских граждан и компаний за "вмешательство в выборы", сообщило американское Министерство финансов.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.

Спорт Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.

Общество Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.

Политика Особое мнение: Сергей Марков Политолог Сергей Марков был в программе "Особое мнение".

Футбол Мамаев рассказал жене о жизни в колонии Российский полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о своей жизни в колонии общего режима.

Гаджеты WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах Изменения затронут устройства на Android и iOS, в частности поддержки лишится версия Android 2.3.x (Gingerbread), также мессенджер перестанет работать на iOS 8 2014 года.

Шоу-бизнес Савельева с мужем приехала на свадьбу падчерицы в Израиль 46-летний Кирилл Сафонов вместе с возлюбленной Сашей Савельевой приехал на свадьбу дочери.

Экономика Мадуро рассказал о вложениях России в Венесуэлу Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Николасом Мадуро рассказал о вложениях в экономику Венесуэлы.

Политика Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

Авто Toyota показала полноприводную Toyota Camry Седан Toyota Camry, который в этом поколении выпускался только с передними ведущими колесами, получил полноприводную версию e-Four.

Авто В московском каршеринге появились электромобили Nissan Leaf Компания Nissan передала каршерингу «Яндекс.Драйв» 30 электромобилей Leaf, которые будут доступны клиентам сервиса в Москве.