с чего всё началось

Доходы жителей России во втором полугодии в годовом выражении повысятся на процент. Такое мнение выразил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Министр рассказал, что способствовать росту будет резко снижающаяся инфляция.

Гаджеты WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах Ограничения затронут гаджеты, которые работают на операционных системах Android 2.3.7 и iOS 8. "В связи с тем, что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать на них в любое время", - говорится в сообщении.

Происшествия В Татарстане женщина с другом насиловали мужчин в сауне В Татарстане пара насиловала незнакомцев в сауне, чтобы шантажом заставить их платить им деньги.

Происшествия На красноярских Столбах медведь загнал трех туристов на скалу Накануне медведь загнал трех человек на скалу «Чертов палец». Самостоятельно отогнать хищника им не удалось.

Политика Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери Обо всем Сергей Лазарев рассказал Лере Кудрявцевой в рамках шоу «Секрет на миллион».

Политика Россия рассчитывает на согласование «формулы Штайнмайера» в Минске Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия надеется на согласование "формулы Штайнмайера" по Донбассу.

Гаджеты В России начался дефицит новых iPhone Самый дорогой смартфон — iPhone 11 Pro Max с объёмом памяти 512 гигабайт — стоит 131 990 рублей.

Шоу-бизнес 46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.

Авто Российский завод Toyota завершает выпуск четвертого Toyota RAV4 Завод Toyota в Санкт-Петербурге завершает выпуск кроссовера Toyota RAV4 четвертого поколения.

Происшествия Автомобиль каршеринга сбил трех пешеходов на переходе в Купчино Ранее сообщалось о ДТП с пешеходом в Невском районе, где под машину попала 15-летняя школьница, а также в Бокситогорске, где пострадавшая погибла на месте, а водитель сбежал с места происшествия.

Политика Названа цель иностранного визита генпрокурора США Отмечается, что Барр проводил переговоры с представителями властей с целью расследования по делу о вмешательстве в выборы США со стороны России в 2016 году.

Происшествия СМИ узнали о даче взяток полковнику Черкалину в здании ФСБ на Лубянке Бывшему руководителю 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Кириллу Черкалину, который в настоящее время находится в СИЗО «Лефортово» по обвинению во взяточничестве, деньги приносили прямо в управление, расположенное на Лубянке.

Политика Белоруссия считает бессмысленным размещение российской военной базы Размещение российской военно-воздушной базы в Белоруссии не имеет никакого смысла, заявил в интервью РБК министр иностранных дел республики Владимир Макей.

Единоборства Александр Емельяненко прокомментировал бои Хабиба Нурмагомедова Скандально известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сделал заявление в адрес непобеждённого чемпиона легкого веса UFC Хабиба Нурмагомедова, а именно касательно тактики его манеры боя.

Общество Менткевич освобожден от должности и.о. завотделения онкоцентра Блохина Заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Н.Н. Блохина Георгий Менткевич освобожден от должности исполняющего обязанности заведующего отделением.

Экономика Сбербанк не успел подключиться к Системе быстрых платежей Сбербанк не подключился к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября – сроку, установленному ЦБ для системно значимых банков.

Происшествия Воспитанница детдома на Сахалине погибла, приняв ванну с кипятком Воспитанница интерната для умственно отсталых детей на севере Сахалина скончалась от ожогов, полученных в ванне с кипятком, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК.

Армия и оружие В России начался осенний призыв Осенний призыв на военную службу начался в России 1 октября.

Происшествия Европротокол становится «безлимитным» по всей России Европротокол с 1 октября становится «безлимитным» по всей России.

Экономика Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.

Политика Помпео пообещал не дать Пригожину укрыться от давления США По словам Помпео, США не потерпят иностранного вмешательства в свои выборы и продолжат оказывать давление на тех, кто хочет подорвать демократические процессы.

Политика WSJ узнал об участии Помпео в разговоре Трампа и Зеленского Государственный секретарь США Майк Помпео принял участие в июльском разговоре между американским и украинским президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Экономика На сокращение чиновников в России потратят почти 5 млрд рублей В ближайшие три года на увольнение федеральных чиновников планируют потратить 4,8 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минфине.

Политика «Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке «Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».