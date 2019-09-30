с чего всё началось

Доходы жителей России во втором полугодии в годовом выражении повысятся на процент. Такое мнение выразил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Министр рассказал, что способствовать росту будет резко снижающаяся инфляция.

Политика Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Армия и оружие Боевики атаковали авиабазу США в Сомали Боевики совершили нападение на американскую авиабазу на юге Сомали, а также на миротворческий контингент в Могадишо.

Политика Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.

Гаджеты WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах С 1 февраля 2020 года WhatsApp перестанет поддерживать мессенджер на устаревших операционных системах, сообщается в блоге разработчиков.

Происшествия Мигранта заподозрили в изнасиловании женщины и ребенка в Москве Столичные полицейские проверяют информацию о 48-летнем жителе Белоруссии, который якобы изнасиловал женщину и ее семилетнего сына в Москве.

Шоу-бизнес Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.

Экономика На сокращение чиновников в России потратят почти 5 млрд рублей В ближайшие три года на увольнение федеральных чиновников планируют потратить 4,8 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минфине.

Гаджеты 33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10 До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.

Общество Налоговая служба выявила новый вид мошенничества О мошенничестве с фальшивыми уведомлениями о налогах сообщили в Федеральной налоговой службе, передаёт РБК.

Происшествия Забайкалец попал в больницу после нападения медведя Вечером 30 сентября мужчина был доставлен в Дульдургинскую центральную районную больницу с многочисленными травмами, полученными в результате нападения медведя.

Энергетика Газовый бридж: каким «козырем» Дания собралась бить «Северный поток–2» Общая протяженность газопровода составляет около 275 километров. Труба пройдет через территориальные воды Дании и Польши.

Футбол «Витесс» Слуцкого победил «Валвейк», играя в меньшинстве «Витесс» одержал победу над «Валвейком» в матче восьмого тура чемпионата Нидерландов. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Происшествия Глава УФСБ по Москве рассказал о возможных связях судей с рейдерством Начальник Управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев написал письмо в прокуратуру, в котором рассказал о возможном содействии судей юристу Кантемиру Карамзину, подозреваемому в рейдерских захватах.

Здоровье В России отзывают препарат от изжоги, способный вызывать рак В России решили отказаться от популярного индийского препарата «Ранитидин», помогающего при лечении язвы и изжоги.

Технологии Крыло электрического самолета X-57 прошло нагрузочные испытания Специалисты Летно-исследовательского центра имени Армстронга NASA провели нагрузочные испытания новой версии крыла для перспективного демонстратора электрического 14-моторного самолета X-57 Maxwell.

Политика Зеленский отказался проводить расследования по приказу из-за границы Власти Украины не будут вести расследований по приказам из других стран, заявил президент Владимир Зеленский.

Политика Украинский шоумен пожаловался на русификацию Львова Город Львов стремительно русифицируется, такое мнение высказал в эфире местного канала "НТА" известный своими русофобскими высказываниями украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый).

Наука Создана первая полностью перезаряжаемая батарея на двуокиси углерода «Уникальная комбинация материалов помогла нам изготовить первую углеродно-нейтральную батарею на двуокиси углерода с намного большей производительностью и продолжительным сроком службы, которую можно использовать в усовершенствованных системах хранения энергии», - заявил профессор Амин Салехи-Ходжин, руководитель проекта.

Музыка Рэпер L’One больше не сможет исполнять свои песни Выяснилось, что владелец лейбла Тимати и генеральный директор Павел Курьянов намерены запретить исполнителю петь песни, записанные в период сотрудничества с Black Star, а также использовать псевдоним L’One.

Здоровье По всей России срываются закупки препарата преднизолон В России один за одним признаются не состоявшимися закупки преднизолона в таблетках и инъекциях - препарат приобретают для больниц, а также льготных категорий граждан, в числе которых дети до трех лет.

Кино Человек-паук вновь появится в киновселенной Marvel Компании Disney и Sony заключили сделку, в рамках которой студия Marvel получила право спродюсировать еще один эпизод о Человеке-пауке.

Общество Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы Порядка 20 тысяч человек приняли участие в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.