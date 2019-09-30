Экономика
Gazeta.SPbОрешкин спрогнозировал рост доходов жителей России
Доходы жителей России во втором полугодии в годовом выражении повысятся на процент. Такое мнение выразил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Министр рассказал, что способствовать росту будет резко снижающаяся инфляция.
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с чего всё началось
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил в интервью на телеканале «Россия 1», что рост реальных доходов россиян в годовом выражении возобновится уже во втором полугодии 2019 года.Давыдов.Индексвчера в 08:44
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Экономиста рассмешил прогноз Орешкина о росте доходов россиян
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