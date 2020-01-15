Экономика

ИзвестияИзвестияОрешкин спрогнозировал снижение бедности благодаря инициативам Путина

Социальные инициативы, озвученные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, позволят сократить число бедных в стране. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития России Максим Орешкин в среду, 15 января.
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Орешкин: предложенные президентом РФ меры позволят снизить уровень бедности

ТАСС06:44

Орешкин заявил, что предложения Путина снизят бедность на 10% в 2020 году

Интерфакс05:49

Меры, озвученные президентом, позволят снизить бедность на 10% — Орешкин

REGNUM05:42

Орешкин: Предложенные Путиным меры снизят бедность на 10% в 2020 году

Комсомольская правда06:35

Орешкин: предложенные Путиным меры снизят бедность на 10% к концу года

Коммерсантъ07:44

Орешкин: инициативы Путина снизят число бедных на 10% к концу года

Газета.Ru07:10

Орешкин считает, что бедность в РФ снизится к концу года более чем на 10%

Финмаркет06:09
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 12:15, Ашберн
Политика

Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьера

Владимир Путин предложил назначить премьер-министром главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, сообщает пресс-служба Кремля.
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Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей в спринтерской гонке на стартовавшем в немецком Рупольдинге этапе Кубка мира.
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Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий

Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.
Piter.tv 07:27
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Газета.Ru 11:39
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Более 70% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию

Комфортную жизнь в старости собственные накопления не обеспечат — так считают более 70% российских граждан старше 50 лет.
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Путин заявил о запросе россиян на перемены

В ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что в обществе «четко обозначился запрос на перемены».
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Происшествия

Хлопок газа в жилом доме в Уфе повредил четыре квартиры

В Уфе из-за хлопка газа в жилом доме получили повреждения четыре квартиры, сообщили РИА Новости в городской администрации.
РИА Новости 00:50
Политика

В Госдуме отреагировали на известие об отставке правительства

Отставка российского правительства не повлияет на реализацию предложений, озвученных главой государства Владимиром Путиным в своем послании Федеральному собранию.
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Общество

В школах введут бесплатное горячее питание для младшеклассников

ИА DixiNews // Санкт-Петербург 04:52
Политика

В «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным

Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе газовых переговоров.
Известия 09:30
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда в Канаду

Меган Маркл впервые появилась на публике с момента отказа от королевских обязанностей. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
Газета.Ru 12:08
Общество

Правительство России во главе с премьер-министром ушло в отставку

Президент Медведев в 2012 году вернул пост Путину и стал премьером.
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Армия и оружие

Украинские силовики заявили о девяти обстрелах их позиций в Донбассе

Украинские силовики заявили о девяти обстрелах их позиций в Донбассе в среду, один военный погиб.
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Политика

Польский сейм вопреки историческим фактам возложил всю вину на СССР

Польские депутаты приняли резолюцию о равной ответственности нацистской Германии и сталинского Советского Союза в развязывании Второй мировой войны, текст документа 9 января размещен на сайте сейма Республики Польша.
Красная весна 09:03
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В российском футболе стартовала судейская реформа

Сама по себе отставка Егорова никого не удивила - ее ждали еще в середине ноября, когда исполком РФС анонсировал судейскую реформу, а судейский комитет вместо Николая Левникова возглавил бизнесмен Ашот Хачатурянц.
Санкт-Петербургские ведомости 12 января в 23:30
Происшествия

В Лос-Анджелесе самолёт сбросил авиатопливо на детскую площадку

Почти три десятка детей и взрослых обратились за медицинской помощью после того, как самолёт сбросил авиатопливо над детской площадкой при начальной школе в Лос-Анджелесе (США), сообщили 14 января в пожарной службе города.
REGNUM вчера в 18:14
Экономика

Отставка правительства ослабила рубль

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев заявил об отставке правительства в полном составе после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
REGNUM 08:48
Армия и оружие

Удар по авиабазе Тифор в провинции Хомс в Сирии нанесли ВВС Израиля

Ракетный удар по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной на востоке провинции Хомс в Сирии, был нанесен военно-воздушными силами Израиля.
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Появилось видео попадания двух ракет в украинский Boeing под Тегераном

Российская газета 00:31
Хоккей

ДеБур сменил Галлана на посту главного тренера «Вегаса»

Пресс-служба «Вегаса» объявила об отставке с поста главного тренера команды Жерара Галлана.
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Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
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Экономика

Белоусов оценил суммы на объявленные Путиным меры в соцсфере

Объем расходов на предложенные президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию меры в социальной сфере составят около 400 млрд рублей.
Известия 07:56
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Обновленный Volkswagen Tiguan заметили без камуфляжа

Накануне новинку заметили на рекламной съемке без какого-либо камуфляжа.
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Путин подпишет указ о сроках голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин собирается подписать отдельный указ, который определит сроки и порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Пассажирка поезда выкинула свою 9-месячную дочь из купе

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Корейский премиум-бренд представил свой первый кроссовер Genesis GV80.
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Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

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Американский актер Стэн Кирш, популярность которому принесли съемки в сериале "Горец" (1992-1998), обнаружен мертвым у себя дома в Лос-Анджелесе, сообщает интернет-ресурс TMZ.
Инфорос 04:58
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