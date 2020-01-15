Экономика
ИзвестияОрешкин спрогнозировал снижение бедности благодаря инициативам Путина
Социальные инициативы, озвученные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, позволят сократить число бедных в стране. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития России Максим Орешкин в среду, 15 января.
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Орешкин: Предложенные Путиным меры снизят бедность на 10% в 2020 году
Комсомольская правдавчера в 06:35
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В качестве враждебных жестов в отношении Москвы со стороны Польши Разьны называет антироссийские санкции, о которых Польша постоянно говорит, блокирование газопровода "Северный поток — 2", а также снос памятников красноармейцам, противоречивший заключенному с Россией в 1994 году соглашению об охране мест памяти.
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Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии
Модель Ксению Пунтус, упавшую с высоты третьего этажа, перевели из отделения реанимации в травматологию, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.
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Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни
Рамзан Кадыров временно не сможет исполнять обязанности руководителя Чечни.
Армия и оружие
NYT: США возобновили совместные с Ираком операции против ИГ
Армия США возобновила совместные с Ираком операции против террористической группировки «Исламское государство»*, которые были прерваны в начале января, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источник.
Армия и оружие
Власти Судана открыли воздушное пространство после мятежа в Хартуме
Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил, что воздушное пространство над страной вновь открыто после подавления вооруженного мятежа сотрудников оперативного управления суданской Службы общей разведки.
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Разведчик рассказал о первом общем бое советских и польских партизан
Первый совместный бой советских и польских партизан с гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны произошел в середине мая 1944 года в городке Илжа в Польше, рассказал в интервью РИА Новости участник того боя, легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян.
Общество
Послание Путина покажут на уличных экранах в столице
Отмечается, что для "информационной поддержки" послания будут использованы экраны, которые расположены на фасаде Центрального телеграфа, гостиницы "Космос", дома № 28 на Новом Арбате, а также здании "Дома книги", кинотеатра "Октябрь" и ТЦ "Ереван-Плаза".
Политика
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Известный российский публицист и политолог Анатолий Вассерман связал отставку правительства с озвученными в Послании президента России Федеральному Собранию задачами по повышению социального обеспечения нуждающихся граждан.
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В России впервые запущен сервис по онлайн-оплате квартир картами
Сбербанк впервые на российском рынке запустил онлайн-оплату жилой недвижимости, а также кладовых помещений и машино-мест с помощью банковских карт.
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В Чите военнослужащего заподозрили в убийстве двух человек
Мужчина, которого подозревают в убийстве двух человек в Чите, задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Политика
В Сети появилась запись «совещания» Гончарука с критикой Зеленского
Аудиозапись "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Алексей Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась на YouTube.
Армия и оружие
США могут перебросить на Ближний Восток дополнительные силы
Военное командование США определяет возможности для переброски на Ближний Восток дополнительного контингента американских войск, сообщил 15 января журналистам министр Армии (сухопутных войск) США Райан Маккарти.
Политика
Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.
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