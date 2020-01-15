Социальные инициативы, озвученные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, позволят сократить число бедных в стране. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития России Максим Орешкин в среду, 15 января.

Общество Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Лондона Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после того, как герцог и герцогиня Сассекские объявили об отказе от королевских привилегий, а Меган покинула Великобританию.

Политика Путин предложил назначить премьер-министром Мишустина Путин предложил назначить премьер-министром Мишустина Президент Владимир Путин предложил на пост премьер-министра главу ФНС Михаила Мишустина, сообщает ТАСС.

Общество Материнский капитал начнут выплачивать за рождение первого ребенка Уточняется, что за первого ребенка семьям будут выплачивать по 466 000 рублей, а при рождении второго ребенка материнский капитал будет увеличен до 616 000.

Энергетика Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.

Политика Китай в рамках сделки с США обязан нарастить закупки на $200 млрд Китай в рамках первой части торговой сделки с США должен увеличить закупки американских товаров в ближайшие два года на 200 миллиардов долларов, следует из обнародованного минфином КНР текста соглашения.

Экономика Украина стремительно перешла к постиндустриальному укладу экономики Украина готовится к подведению официальных итогов ушедшего года в экономике, и там вырисовывается очень необычный феномен.

Политика Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России В качестве враждебных жестов в отношении Москвы со стороны Польши Разьны называет антироссийские санкции, о которых Польша постоянно говорит, блокирование газопровода "Северный поток — 2", а также снос памятников красноармейцам, противоречивший заключенному с Россией в 1994 году соглашению об охране мест памяти.

Армия и оружие NYT: США возобновили совместные с Ираком операции против ИГ Армия США возобновила совместные с Ираком операции против террористической группировки «Исламское государство»*, которые были прерваны в начале января, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источник.

Армия и оружие Власти Судана открыли воздушное пространство после мятежа в Хартуме Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил, что воздушное пространство над страной вновь открыто после подавления вооруженного мятежа сотрудников оперативного управления суданской Службы общей разведки.

Политика Разведчик рассказал о первом общем бое советских и польских партизан Первый совместный бой советских и польских партизан с гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны произошел в середине мая 1944 года в городке Илжа в Польше, рассказал в интервью РИА Новости участник того боя, легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян.

Общество Послание Путина покажут на уличных экранах в столице Отмечается, что для "информационной поддержки" послания будут использованы экраны, которые расположены на фасаде Центрального телеграфа, гостиницы "Космос", дома № 28 на Новом Арбате, а также здании "Дома книги", кинотеатра "Октябрь" и ТЦ "Ереван-Плаза".

Политика Анатолий Вассерман раскрыл смысл отставки Дмитрия Медведева Известный российский публицист и политолог Анатолий Вассерман связал отставку правительства с озвученными в Послании президента России Федеральному Собранию задачами по повышению социального обеспечения нуждающихся граждан.

Армия и оружие США могут перебросить на Ближний Восток дополнительные силы Военное командование США определяет возможности для переброски на Ближний Восток дополнительного контингента американских войск, сообщил 15 января журналистам министр Армии (сухопутных войск) США Райан Маккарти.