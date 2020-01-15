Социальные инициативы, озвученные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, позволят сократить число бедных в стране. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития России Максим Орешкин в среду, 15 января.

Политика Путин: Поправки в Конституцию РФ вынесут на референдум Напомним, как ранее сообщала «Фонтанка», в ходе послания Федеральному собранию президент рассказал о готовящихся изменениях в политической системе страны и целом ряде поправок в Конституцию РФ.

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Футбол РФС согласовал с Черчесовым новый контракт Российский футбольный союз (РФС) согласовал контракт с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым, сообщает "Чемпионат.com".

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