Экономика
ИзвестияОрешкин спрогнозировал снижение бедности благодаря инициативам Путина
Социальные инициативы, озвученные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, позволят сократить число бедных в стране. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития России Максим Орешкин в среду, 15 января.
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Политика
Путин: Поправки в Конституцию РФ вынесут на референдум
Напомним, как ранее сообщала «Фонтанка», в ходе послания Федеральному собранию президент рассказал о готовящихся изменениях в политической системе страны и целом ряде поправок в Конституцию РФ.
Экономика
Рязанским пенсионерам повысили пенсию
С 1 января рязанским неработающим пенсионерам повысили пенсии на 6,6%. Об этом сообщили в отделении ПФР по Рязанской области.С 87 до 93 рублей увеличилась стоимость пенсионного коэффициента, с 5 334 до 5 686 рублей выросла фиксированная выплата к страховой пенсии.
Футбол
РФС согласовал с Черчесовым новый контракт
Российский футбольный союз (РФС) согласовал контракт с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым, сообщает "Чемпионат.com".
Политика
Экономист предсказал кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьера в прямом эфире
В семь вечера 15 января появилась информация о том, что Владимир Путин выдвинул кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра РФ.
Наука
Ученые определили место появления современного герпеса
Генетики из Италии установили, что две главные разновидности герпеса возникли в Африке.
Общество
В школах введут бесплатное горячее питание для младшеклассников
Авто
Компания Volvo рассказала о новинках для российского рынка
Уже ко второй половине текущего года будут объявлены все технические параметры предстоящих новинок, а также их стоимость на российском рынке.
Политика
В США отреагировали на послание Путина
Крупные американские СМИ отреагировали на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором глава государства, в частности, анонсировал внесение поправок в Конституцию.
Политика
Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»
Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Политика
Европарламент ратифицирует договор о Brexit в конце месяца
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европарламент ратифицирует договор об условиях Brexit в конце месяца.
Армия и оружие
Удар по военному аэродрому в Сирии нанесли ВВС Израиля
ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военному аэродрому Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс.
Хоккей
Стали известны капитаны команд на Матч звезд КХЛ
Происшествия
На территории посольства России в Бейруте разорвались гранаты с газом
Две гранаты со слезоточивым газом разорвались в среду на территории посольства РФ в Бейруте.
Кино
Умер актер из сериала «Друзья» Стэн Кирш
Актер снялся в таких популярных сериалах, как «Друзья», «Горец» и «Главный госпиталь». Всего на его счету свыше 20 ролей в кино.
Происшествия
В Петербурге машина скорой помощи столкнулась с такси
Столкновение такси с машиной скорой помощи произошло в среду поздно вечером на пересечении улиц Боткинской и Академика Лебедева в Калининском районе Петербурга.
Игры
Epic Games Store в 2020 году продолжит бесплатно раздавать игры
Как удалось узнать зарубежному изданию, в 2020 году компания будет и дальше предоставлять пользователям игры бесплатно, и будет происходить в рамках еженедельной бесплатной раздачи.
Политика
Зеленский и Меркель обсудили участки разведения сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и обсудил с ней три участка разведения сил в Донбассе.
Футбол
«Монако» Головина крупно проиграл «ПСЖ» в чемпионате Франции
"Монако" на своем поле крупно уступил "Пари Сен-Жермен" в перенесенном матче 15-го тура чемпионата Франции по футболу.
Политика
Путин подписал указ об отставке правительства РФ
15 января президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке правительства. Текст размещен на сайте Кремля.
Футбол
Украинский вратарь «Реала» Лунин перешёл в «Овьедо»
Мадридский «Реал» объявил о переходе украинского вратаря Андрея Лунина в футбольный клуб «Овьедо» из одноимённого испанского города.
Общество
Кабмин Украины установил численность населения страны
Напомним, в июне Украина вошла в список стремительно вымирающих стран ООН.
Экономика
Сдающих квартиры обяжут уплатить 200 миллиардов налогов
Собственников сдающегося внаем жилья могут обязать зарегистрироваться на специальной платформе и платить налоги.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Илья Яббаров ударил Анастасию Голд на Лобном месте
Илья Яббаров потерял терпение и ударил свою возлюбленную Анастасию Голд на Лобном месте. Ведущая Ольга Бузова осудила поведение участника.
Политика
Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил о "большой тревоге" из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в среду.
Авто
Новый бюджетный кроссовер Renault впервые показали на фото
Новый кроссовер Renault дебютирует в начале февраля в рамках выставки Auto Expo в Нью-Дели.
Наука
Исследователи бактерий получили очень красивое зрелище
Ученые изучали взаимодействие микроорганизмов в природе и неожиданно получили «бактериальные цветы».
Авто
Автомобили Opel подешевеют в России
Пока Opel собирает в России только одну модель -- минивэн Zafira Life (перелицованный Peugeot Traveller), который стоит от 2 549 900 рублей.