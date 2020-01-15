Экономика

ИзвестияИзвестияОрешкин спрогнозировал снижение бедности благодаря инициативам Путина

Социальные инициативы, озвученные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, позволят сократить число бедных в стране. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития России Максим Орешкин в среду, 15 января.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Минэкономразвития оценило эффект от ключевых инициатив послания Путина

ТАСС09:32

В Минэке заявили, что меры из послания помогут преодолеть «ловушку слабого спроса»

Интерфакс06:35

Меры, озвученные президентом, позволят снизить бедность на 10% — Орешкин

REGNUM05:42

Орешкин: Предложенные Путиным меры снизят бедность на 10% в 2020 году

Комсомольская правда06:35

Орешкин: предложенные Путиным меры снизят бедность на 10% к концу года

Коммерсантъ07:44

Орешкин спрогнозировал снижение бедности благодаря инициативам Путина

Известия08:06

Расходы на вырост

Российская газета10:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7040 источников, обновлено в 18:28, Ашберн
Политика

Путин: Поправки в Конституцию РФ вынесут на референдум

Напомним, как ранее сообщала «Фонтанка», в ходе послания Федеральному собранию президент рассказал о готовящихся изменениях в политической системе страны и целом ряде поправок в Конституцию РФ.
Фонтанка.Ру 05:30
Экономика

Рязанским пенсионерам повысили пенсию

С 1 января рязанским неработающим пенсионерам повысили пенсии на 6,6%. Об этом сообщили в отделении ПФР по Рязанской области.С 87 до 93 рублей увеличилась стоимость пенсионного коэффициента, с 5 334 до 5 686 рублей выросла фиксированная выплата к страховой пенсии.
RZN.info 13 января в 05:17
Футбол

РФС согласовал с Черчесовым новый контракт

Российский футбольный союз (РФС) согласовал контракт с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 15:47
Политика

Экономист предсказал кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьера в прямом эфире

В семь вечера 15 января появилась информация о том, что Владимир Путин выдвинул кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра РФ.
Комсомольская правда 12:59
Наука

Ученые определили место появления современного герпеса

Генетики из Италии установили, что две главные разновидности герпеса возникли в Африке.
Москва 24 13 января в 05:34
Общество

В школах введут бесплатное горячее питание для младшеклассников

ИА DixiNews // Санкт-Петербург 04:52
Авто

Компания Volvo рассказала о новинках для российского рынка

Уже ко второй половине текущего года будут объявлены все технические параметры предстоящих новинок, а также их стоимость на российском рынке.
Rusargument 12:10
Политика

В США отреагировали на послание Путина

Крупные американские СМИ отреагировали на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором глава государства, в частности, анонсировал внесение поправок в Конституцию.
Lenta.ru 14:20
Политика

Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»

Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Московский Комсомолец 13:56
Политика

Европарламент ратифицирует договор о Brexit в конце месяца

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европарламент ратифицирует договор об условиях Brexit в конце месяца.
РИА Новости 13:51
Армия и оружие

Удар по военному аэродрому в Сирии нанесли ВВС Израиля

ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военному аэродрому Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс.
Ридус вчера в 17:11
Хоккей

Стали известны капитаны команд на Матч звезд КХЛ

МК-Спорт 06:45
Происшествия

На территории посольства России в Бейруте разорвались гранаты с газом

Две гранаты со слезоточивым газом разорвались в среду на территории посольства РФ в Бейруте.
Вести.Ru 16:15
Кино

Умер актер из сериала «Друзья» Стэн Кирш

Актер снялся в таких популярных сериалах, как «Друзья», «Горец» и «Главный госпиталь». Всего на его счету свыше 20 ролей в кино.
RuNews24.ru 03:05
Армия и оружие

США заключили контракт на создание гиперзвукового оружия на $31,9 млн

Известия 17:14
Происшествия

В Петербурге машина скорой помощи столкнулась с такси

Столкновение такси с машиной скорой помощи произошло в среду поздно вечером на пересечении улиц Боткинской и Академика Лебедева в Калининском районе Петербурга.
ТАСС 17:02
Игры

Epic Games Store в 2020 году продолжит бесплатно раздавать игры

Как удалось узнать зарубежному изданию, в 2020 году компания будет и дальше предоставлять пользователям игры бесплатно, и будет происходить в рамках еженедельной бесплатной раздачи.
Astera 05:18
Политика

Зеленский и Меркель обсудили участки разведения сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и обсудил с ней три участка разведения сил в Донбассе.
Аргументы и Факты 09:46
Футбол

«Монако» Головина крупно проиграл «ПСЖ» в чемпионате Франции

"Монако" на своем поле крупно уступил "Пари Сен-Жермен" в перенесенном матче 15-го тура чемпионата Франции по футболу.
РИА Новости 17:15
Политика

Путин подписал указ об отставке правительства РФ

15 января президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке правительства. Текст размещен на сайте Кремля.
Невские Новости 11:30
Футбол

Украинский вратарь «Реала» Лунин перешёл в «Овьедо»

Мадридский «Реал» объявил о переходе украинского вратаря Андрея Лунина в футбольный клуб «Овьедо» из одноимённого испанского города.
News.ru 05:06
Общество

Кабмин Украины установил численность населения страны

Напомним, в июне Украина вошла в список стремительно вымирающих стран ООН.
ИА Новороссия 09:23
Экономика

Сдающих квартиры обяжут уплатить 200 миллиардов налогов

Собственников сдающегося внаем жилья могут обязать зарегистрироваться на специальной платформе и платить налоги.
Рамблер 01:08
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Известия 07:18
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Илья Яббаров ударил Анастасию Голд на Лобном месте

Илья Яббаров потерял терпение и ударил свою возлюбленную Анастасию Голд на Лобном месте. Ведущая Ольга Бузова осудила поведение участника.
Актуальные Новости 03:34
Политика

Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил о "большой тревоге" из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в среду.
РИА Новости 16:58
Авто

Обновленный Volkswagen Tiguan замечен без камуфляжа

Car.ru 08:01
Авто

Новый бюджетный кроссовер Renault впервые показали на фото

Новый кроссовер Renault дебютирует в начале февраля в рамках выставки Auto Expo в Нью-Дели.
Новые автомобили 13 января в 05:28
Наука

Исследователи бактерий получили очень красивое зрелище

Ученые изучали взаимодействие микроорганизмов в природе и неожиданно получили «бактериальные цветы».
Anonsens 14:46
Авто

Автомобили Opel подешевеют в России

Пока Opel собирает в России только одну модель -- минивэн Zafira Life (перелицованный Peugeot Traveller), который стоит от 2 549 900 рублей.
Motor вчера в 02:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное